Демченко будет выписана из больницы во второй половине воскресенья

23-летняя Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой. Соревнования были временно прерваны, спортсменку погрузили в машину скорой помощи, на которой она покинула место проведения соревнований. В одной из местных клиник спортсменка прошла медицинское обследование, которое не выявило серьезных повреждений, диагностировано только легкое сотрясение мозга.

«Во второй половине дня Викторию выпишут из больницы, сегодня сразу после соревнований мы поедем ее забирать, — сообщил Демченко. — Сейчас она чувствует себя хорошо. Что касается дальнейших стартов, то все будет зависеть от ее текущего состояния. В первой половине следующей недели мы примем решение, заявлять ли ее на ближайший этап Кубка мира в Сигулду».