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21:05 (мск), источник: ТАСС

Демченко будет выписана из больницы во второй половине воскресенья

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко, получившая в субботу травму после падения в первом заезде на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, будет выписана из больницы во второй половине воскресенья. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер спортсменки Альберт Демченко.

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23-летняя Демченко при прохождении трассы перевернулась и дважды ударилась головой. Соревнования были временно прерваны, спортсменку погрузили в машину скорой помощи, на которой она покинула место проведения соревнований. В одной из местных клиник спортсменка прошла медицинское обследование, которое не выявило серьезных повреждений, диагностировано только легкое сотрясение мозга.

«Во второй половине дня Викторию выпишут из больницы, сегодня сразу после соревнований мы поедем ее забирать, — сообщил Демченко. — Сейчас она чувствует себя хорошо. Что касается дальнейших стартов, то все будет зависеть от ее текущего состояния. В первой половине следующей недели мы примем решение, заявлять ли ее на ближайший этап Кубка мира в Сигулду».

Демченко является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира сезона-2015/16 в Сочи, в текущем сезоне она занимает 19-е место в общем зачете.

Следующий этап Кубка мира пройдет в латвийской Сигулде с 12 по 13 января.

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