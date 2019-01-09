Саночница Демченко не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в Сигулде

Источник: РИА "Новости"

Демченко при прохождении трассы дважды перевернулась и ударилась головой. Соревнования были временно прерваны, спортсменку погрузили в карету скорой помощи и отправили в одну из местных клиник. Спортсменка прошла медицинское обследование, которое не выявило серьезных повреждений, было диагностировано только легкое сотрясение мозга. В воскресенье во второй половине дня Демченко покинула клинику и отправилась вместе с командой в Сигулду, где с 12 по 13 января пройдет очередной этап Кубка мира.

«Виктория не выступит на этапе Кубка мира в Сигулде. Врач нашей команды уже написал письмо спортивному директору FIL (Международная федерация санного спорта — прим. ТАСС) о снятии спортсменки с этого этапа», — заметил Петраков.

По словам начальника команды, никаких замен в заявке сборной России на этап Кубка мира в Сигулде производиться не будет. В женском турнире примут участие Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова.