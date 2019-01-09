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12:06 (мск), источник: ТАСС

Саночница Демченко не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в Сигулде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко, получившая в субботу небольшие травмы во время падения на этапе Кубка мира в немецком Кенигзее, пропустит ближайший этап соревнований в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС начальник национальной команды Артем Петраков.

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Источник: РИА "Новости"

Демченко при прохождении трассы дважды перевернулась и ударилась головой. Соревнования были временно прерваны, спортсменку погрузили в карету скорой помощи и отправили в одну из местных клиник. Спортсменка прошла медицинское обследование, которое не выявило серьезных повреждений, было диагностировано только легкое сотрясение мозга. В воскресенье во второй половине дня Демченко покинула клинику и отправилась вместе с командой в Сигулду, где с 12 по 13 января пройдет очередной этап Кубка мира.

«Виктория не выступит на этапе Кубка мира в Сигулде. Врач нашей команды уже написал письмо спортивному директору FIL (Международная федерация санного спорта — прим. ТАСС) о снятии спортсменки с этого этапа», — заметил Петраков.

По словам начальника команды, никаких замен в заявке сборной России на этап Кубка мира в Сигулде производиться не будет. В женском турнире примут участие Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова.

Демченко является обладательницей серебряной медали этапа Кубка мира сезона-2015/16 в Сочи, в текущем сезоне она занимает 20-е место в общем зачете.

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