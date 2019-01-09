Бобслеист Касьянов не выступит на ЧЕ в Кенигзее вне зависимости от решения комиссии IBSF

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря приняла решение о временном отстранении трех действующих бобслеистов: Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также Александра Зубкова и Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014.

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3 января состоялось заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой были рассмотрены дела Касьянова, Пушкарева, Хузина и Зубкова. Решение по отстраненным бобслеистам должно быть вынесено на этой неделе.

«Вне зависимости от решения панели IBSF Касьянов, Пушкарев и Хузин не смогут выступить на чемпионате Европы в Кенигзее, — сказал Журкин. — Уже идут официальные тренировочные заезды. Тренерский совет принял решение, что в Кенигзее выступит экипаж Дмитрия Попова, еще одного нашего молодого спортсмена». На предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в немецком Альтенберге, вместо Касьянова был заявлен Иван Линючев.

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Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В сезоне-2017/18 Касьянов выиграл золото в четверках на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.