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15:07 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста Зубкова

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на принятое ранее решение об отказе признать на территории России действие вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) об установлении вины главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, передает корр. ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Оставить постановление суда первой инстанции без изменения», — огласила постановление судья.

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Зубков после оглашения судебного акта в разговоре с журналистами выразил удовлетворение принятым решением. «Это правовое решение, суд вынес его, выслушав все аргументы сторон», — сказал спортсмен.

Он напомнил, что не оспаривал в иске решение Спортивного арбитражного суда по существу. «Мой иск и принятое решение касаются узкого вопроса о признании меня олимпийским чемпионом на территории России и, соответственно, выплаты мне причитающихся средств», — пояснил Зубков.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS данный вывод в целом поддержал, однако заменил пожизненное отстранение на пропуск ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.

ОКР обжаловал это решение и просил направить дело в Верховный суд России для определения дальнейшей подсудности, однако в этом ходатайстве было отказано.

13 декабря прошлого года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о временном отстранении Зубкова за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. После сочинской Олимпиады Зубков завершил спортивную карьеру и в настоящее время является президентом Федерации бобслея России. Согласно решению IBSF, Зубков не может посещать официальные мероприятия под эгидой международной федерации на время отстранения.

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