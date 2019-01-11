Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу бобслеиста Зубкова

Источник: РИА "Новости"

«Оставить постановление суда первой инстанции без изменения», — огласила постановление судья.

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Зубков после оглашения судебного акта в разговоре с журналистами выразил удовлетворение принятым решением. «Это правовое решение, суд вынес его, выслушав все аргументы сторон», — сказал спортсмен.

Он напомнил, что не оспаривал в иске решение Спортивного арбитражного суда по существу. «Мой иск и принятое решение касаются узкого вопроса о признании меня олимпийским чемпионом на территории России и, соответственно, выплаты мне причитающихся средств», — пояснил Зубков.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав его результаты на Олимпиаде в Сочи (две золотые медали) и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS данный вывод в целом поддержал, однако заменил пожизненное отстранение на пропуск ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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В ноябре Мосгорсуд отказал в признании на территории России решения CAS в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.

ОКР обжаловал это решение и просил направить дело в Верховный суд России для определения дальнейшей подсудности, однако в этом ходатайстве было отказано.