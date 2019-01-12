Чемпионат Европы по бобслею стартует в субботу в немецком Кёнигзее

Источник: РИА "Новости"

Длившийся в течение недели сильный снегопад засыпал окрестности Кёнигзее полутораметровым слоем снега и очень сильно изменил программу. В пятницу должны были пройти соревнования скелетонистов, однако в четверг вечером организаторы европейского первенства приняли решение отменить турнир, так как обеспокоены безопасностью спортсменов и зрителей. Теперь медали чемпионата Европы по скелетону будут разыграны 18 января в австрийском Иглсе, где пройдет очередной этап Кубка мира.

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В пятницу в районе озера Кёнигзее погода значительно улучшилась, что позволило организаторам турнира убрать снег с трассы и ее навесов, а также расширить проезды на заснеженных дорогах и очистить зрительские трибуны. «В субботу мы опять ожидаем сильный снегопад, который не должен помешать заездам двоек, — сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований. — В воскресенье снег продолжит идти, поэтому у нас нет уверенности в том, что турнир мужских четверок состоится».

Трасса в Кёнигзее празднует двойной юбилей в 2019 году. 60 лет назад в немецких предгорьях Альп была возведена натуральная санно-бобслейная трасса, а полвека назад — искусственная, на которой до сих пор проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2016 году в Кёнигзее состоялся чемпионат мира по санному спорту, а в 2017-м — мировое первенство по бобслею и скелетону.

Сборная России стартует без экипажа Касьянова

Последний раз представители сборной России по бобслею выигрывали медали чемпионата Европы два года назад в Винтерберге. Тогда Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова сумели взять серебро, впервые в истории отечественного женского бобслея завоевав медали континентального первенства. Что касается мужчин, то российские четверки последний раз становились призерами в 2015 году (серебро экипажа Александра Касьянова), а двойки — в 2011 году (золото экипажа Александра Зубкова).

Чемпионат Европы по бобслею будет проходить в Кёнигзее в шестой раз. На пяти предыдущих континентальных первенствах российским бобслеистам не удавалось выиграть ни одной награды.

В составе сборной России по бобслею на ЧЕ-2019 не будет лидера национальной команды Александра Касьянова, а также еще двух разгоняющих его экипажа — Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Честь страны на этом первенстве будут отстаивать экипажи участника ОИ-2018 Максима Андрианова, а также Александра Бредихина и Дмитрия Попова, до этого сезона не выступавших на этапах Кубка мира. Для Попова это будет дебютное выступление на столь высоком уровне. Ни одному из трех российских пилотов ранее не удавалось стать призером этапов Кубка мира.

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На чемпионате Европы выступят два женских российских экипажа. Надежда Сергеева вместе с разгоняющей Юлией Беломестных на стартовом этапе Кубка мира, который проходил в Сигулде, сумели стать вторыми. На двух последующих этапах этим спортсменкам не удавалось зацепиться за награды, однако они до сих пор сохраняют за собой третью строчку в общем зачете Кубка мира. Также в Кёнигзее выступят Любовь Черных вместе с разгоняющей Юлией Егошенко.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 13 декабря приняла решение о временном отстранении трех действующих бобслеистов Касьянова, Пушкарева, Хузина, а также Александра Зубкова и Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014. 3 января состоялось заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой были рассмотрены дела Касьянова, Пушкарева, Хузина, Зубкова и Воеводы. Решение по четырем отстраненным бобслеистам должно быть вынесено на этой неделе.