Глава IBSF не знает, когда дисциплинарная комиссия вынесет решение по Зубкову и Касьянову

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря приняла решение о временном отстранении Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также Зубкова и Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014. 3 января состоялось заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой были рассмотрены дела Касьянова, Пушкарева, Хузина и Зубкова. Решение по четырем отстраненным бобслеистам должно быть вынесено до конца недели.

«Принимать решение будет независимая панель IBSF, и я не знаю, когда это случится», — сказал Ферриани.