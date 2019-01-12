Глава IBSF не знает, когда дисциплинарная комиссия вынесет решение по Зубкову и Касьянову

Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря приняла решение о временном отстранении Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также Зубкова и Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014. 3 января состоялось заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой были рассмотрены дела Касьянова, Пушкарева, Хузина и Зубкова. Решение по четырем отстраненным бобслеистам должно быть вынесено до конца недели.
«Принимать решение будет независимая панель IBSF, и я не знаю, когда это случится», — сказал Ферриани.
Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.