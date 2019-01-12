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18:44 (мск), источник: ТАСС

Глава IBSF не знает, когда дисциплинарная комиссия вынесет решение по Зубкову и Касьянову

ШЕНАУ-АМ-КЁНИГЗЕЕ /Германия/, 12 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани не владеет информацией о том, когда дисциплинарная комиссия IBSF вынесет решение по делам трех действующих российских бобслеистов, а также главы Федерации бобслея России Александра Зубкова. Об этом Ферриани сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бобслея и скелетона 13 декабря приняла решение о временном отстранении Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, а также Зубкова и Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014. 3 января состоялось заседание независимой дисциплинарной комиссии IBSF, на которой были рассмотрены дела Касьянова, Пушкарева, Хузина и Зубкова. Решение по четырем отстраненным бобслеистам должно быть вынесено до конца недели.

«Принимать решение будет независимая панель IBSF, и я не знаю, когда это случится», — сказал Ферриани.

Ранее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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