Рукосуев победил во втором старте на этапе Кубка Европы в Германии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Рукосуев одержал победу во втором старте на этапе Кубка Европы по скелетону в немецком Альтенберге.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Евгений Рукосуев одержал победу во втором старте на этапе Кубка Европы по скелетону в немецком Альтенберге.
Рукосуев в субботу показал результат 59,53 секунды. Вторым стал другой представитель России Владислав Семенов (отставание — 0,04 секунды).
Замкнул тройку призеров немец Доминик Ради (+0,07). Россиянин Артем Дроздов занял седьмое место (+0,89), Илья Акулов — 12-е (+2,15). В пятницу Рукосуев стал в Альтенберге вторым.
В соревнованиях женщин россиянка Анастасия Труфанова и немка Луиза Хорнунг поделили третье место, уступив 0,76 секунды одержавшей победу представительнице Германии Янин Беккер (1.01,90). Второй стала немка Ханна Найзе (+0,38). Россиянка Мария Суровцева седьмая (+1,50), Алена Лютикова 12-я (+3,45), Анастасия Никулина 14-я (+4,45).