Российская четверка выиграла серебро на этапе КЕ по бобслею в Австрии
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский экипаж во главе с Ростиславом Гайтюкевичем выиграл серебро в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею в Инсбруке (Австрия).
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский экипаж во главе с Ростиславом Гайтюкевичем выиграл серебро в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею в Инсбруке (Австрия).
Россияне Гайтюкевич, Николай Козлов, Владислав Жаровцев и Дмитрий Захряпин по сумме двух попыток уступили 0,22 секунды итальянской четверке (пилот — Патрик Баумгартнер), результат которой 1 минута 42,80 секунды. Тройку призеров замкнул немецкий экипаж во главе с Рихардом Эльснером (+0,25 секунды).
Еще один российский экипаж (Иван Линючев, Максим Банков, Андрей Андриянов, Андрей Казанцев занял шестое место (+0,50 секунды).