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19:50 (мск), источник: Р-Спорт

Российская четверка выиграла серебро на этапе КЕ по бобслею в Австрии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский экипаж во главе с Ростиславом Гайтюкевичем выиграл серебро в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею в Инсбруке (Австрия).

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Источник: РИА "Новости"

Россияне Гайтюкевич, Николай Козлов, Владислав Жаровцев и Дмитрий Захряпин по сумме двух попыток уступили 0,22 секунды итальянской четверке (пилот — Патрик Баумгартнер), результат которой 1 минута 42,80 секунды. Тройку призеров замкнул немецкий экипаж во главе с Рихардом Эльснером (+0,25 секунды).

Еще один российский экипаж (Иван Линючев, Максим Банков, Андрей Андриянов, Андрей Казанцев занял шестое место (+0,50 секунды).

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