Российская четверка выиграла серебро на этапе КЕ по бобслею в Австрии

Российская четверка выиграла серебро на этапе КЕ по бобслею в Австрии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский экипаж во главе с Ростиславом Гайтюкевичем выиграл серебро в соревнованиях четверок на этапе Кубка Европы по бобслею в Инсбруке (Австрия).