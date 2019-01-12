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22:11 (мск), источник: ТАСС

Экипаж Андрианова стал седьмым на чемпионате Европы по бобслею в соревновании двоек

ШЕНАУ-АМ-КЁНИГЗЕЕ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Российский экипаж Максима Андрианова с разгоняющим Ильей Малых занял седьмое место в соревнованиях бобов-двоек на чемпионате Европы по бобслею и скелетону в немецком Кёнигзее.

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Чемпионат Европы проводится в рамках этапа Кубка мира. Победителем соревнований стал экипаж Франческо Фридриха, по сумме двух попыток немецкая двойка показала результат 1 минута 39,01 секунды. Второе место осталось за канадским экипажем Джастина Криппса (отставание 0,11 секунды), третий результат у немецкой двойки Йоханнеса Лохнера (+0,43).

Экипаж Андрианова (+0,82) занял седьмое место на чемпионате Европы, восьмое — на этапе Кубке мира. Двойка Александра Бредихина заняла 11-е место (+1,21) на чемпионате Европы (13-е на Кубке мира), Дмитрия Попова — 16-е (+50,65, в рамках Кубка мира — 21-е).

Ранее чемпионками Европы в соревнованиях среди женщин стали бобслеистки из Германии Мариама Яманка и Анника Драцек. Экипаж россиянки Надежды Сергеевой занял девятое место, Любови Черных — 10-е.

Чемпионат Европы в Кёнигзее завершится 13 января.

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