Россиянин Павличенко выиграл этап Кубка мира по санному спорту в Латвии
ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.
ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.
По результатам двух заездов Павличенко показал результат 1 минута 36,074 секунды.
Второе место занял еще один россиянин Александр Горбацевич (+0,188), третьим стал австриец Давид Гляйшер (+0,264).
Россиянин Роман Репилов был дисквалифицирован после первой попытки за перевес. В первой попытке он показал третий результат.
В субботу победу на этапе одержала россиянка Татьяна Иванова.
Этап Кубка мира в Сигулде завершится 13 января.