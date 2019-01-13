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14:11 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Павличенко выиграл этап Кубка мира по санному спорту в Латвии

ТАСС, 13 января. Россиянин Семен Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

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Источник: РИА "Новости"

По результатам двух заездов Павличенко показал результат 1 минута 36,074 секунды.

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Второе место занял еще один россиянин Александр Горбацевич (+0,188), третьим стал австриец Давид Гляйшер (+0,264).

Россиянин Роман Репилов был дисквалифицирован после первой попытки за перевес. В первой попытке он показал третий результат.

В субботу победу на этапе одержала россиянка Татьяна Иванова.

Этап Кубка мира в Сигулде завершится 13 января.

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