ФССР подала протест на дисквалификацию саночника Репилова на Кубке мира в Сигулде

«На финише у Романа был перевес в 200 граммов, как такое могло произойти, я не понимаю, — рассказала Гарт. — Мы пока еще не успели разобраться в чем дело, его сняли со второго заезда. Мы уже подали протест, но факт остается фактом — в результате произошедшего Роман, подошедший к лидирующим позициям, уже опустился на восьмое место».