Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс0
Сочи1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико1
Леванте0
Биатлон. Биатлон
идет
Оберхоф (Германия)
Эстафета (Ж)
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь1
Салават Юлаев1
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:15
Эвертон
Борнмут
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Трактор
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал2
Локомотив4
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурБ2
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь3
Йокерит5
Футбол. Зарубежный
19:00
Дижон
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Страсбур
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эйбар
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс4
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз2
Аризона Койотс3
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Детройт Ред Уингз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс3
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон КэпиталзОТ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
14.01
Виннипег Джетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.01
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
9Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
22Лед, снег, эмоции: как ЦСКА «Трактор» раскатал
14:14 (мск), источник: ТАСС

ФССР подала протест на дисквалификацию саночника Репилова на Кубке мира в Сигулде

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация санного спорта России (ФССР) подала протест на дисквалификацию россиянина Романа Репилова на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия). Об этом ТАСС по телефону сообщила глава организации Наталия Гарт.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Репилов был дисквалифицирован после первой попытки за перевес. В первой попытке россиянин показал третий результат.

«На финише у Романа был перевес в 200 граммов, как такое могло произойти, я не понимаю, — рассказала Гарт. — Мы пока еще не успели разобраться в чем дело, его сняли со второго заезда. Мы уже подали протест, но факт остается фактом — в результате произошедшего Роман, подошедший к лидирующим позициям, уже опустился на восьмое место».

Победу на этапе Кубке мира одержал российский саночник Семен Павличенко, по результатам двух заездов он показал результат 1 минута 36,074 секунды. Второе место также занял россиянин Александр Горбацевич, третьим стал австриец Давид Гляйршер.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Кучеров добился лучшего показателя в НХЛ в XXI веке
Игрок «Спартака» вернулся к полноценным тренировкам после травмы
Российские хоккеистки не сумели завоевать бронзу молодежного ЧМ
Туктамышева: Постепенно возвращаюсь в форму (видео)
Андрей Ещенко: Смысл мне было сливать Карреру?
Россиянка выиграла спринт на этапе Кубка IBU
Продолжит ли «МЮ» Сульшера побеждать?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь