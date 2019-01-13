Российские саночники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Латвии
ТАСС, 13 января. Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.
ТАСС, 13 января. Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.
Россияне Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров отстали на 0,156 секунды от команды Латвии, которая победила по результатам трех заездов с результатом 2 минуты 13,213 секунды. Третьей стала сборная Германии (+0,393).
Этап Кубка мира в Сигулде завершится 13 января.