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16:10 (мск), источник: ТАСС

Российские саночники заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Латвии

ТАСС, 13 января. Сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в латвийской Сигулде.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров отстали на 0,156 секунды от команды Латвии, которая победила по результатам трех заездов с результатом 2 минуты 13,213 секунды. Третьей стала сборная Германии (+0,393).

Этап Кубка мира в Сигулде завершится 13 января.

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