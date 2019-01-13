Экипаж Андрианова стал четвертым на ЧЕ по бобслею в соревнованиях четверок

Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира. Победителем соревнований стал немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера, по сумме двух попыток немецкая четверка показала результат 1 минута 37,74 секунды. Второе место занял латвийский экипаж Оскарса Киберманиса (отставание 0,18 секунды), третий результат у немецкой четверки Франческо Фридриха (+0,22).

Чемпионат Европы в Кёнигзее завершился. Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском городе Иглс с 14 по 20 января, в рамках этапа в Австрии состоится чемпионат Европы по скелетону, который ранее в Кёнигзее был отменен из-за снегопада.