Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года

Поскольку это первое нарушение антидопинговых правил спортсменами срок их дисквалификации составит два года со дня их предварительного отстранения — 13 декабря 2018 года.

Дисквалификация включает в себя отстранение на этот срок как от спортивной, так и от административной деятельности в национальных федерациях, связанной с бобслеем. Также у спортсменов аннулируются все результаты, показанные на соревнованиях, начиная с февраля 2014 года. Зубков и бобслеисты имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).