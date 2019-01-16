Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года

Также за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи до 12 декабря 2020 дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.
Поскольку это первое нарушение антидопинговых правил спортсменами срок их дисквалификации составит два года со дня их предварительного отстранения — 13 декабря 2018 года.
Дисквалификация включает в себя отстранение на этот срок как от спортивной, так и от административной деятельности в национальных федерациях, связанной с бобслеем. Также у спортсменов аннулируются все результаты, показанные на соревнованиях, начиная с февраля 2014 года. Зубков и бобслеисты имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
IBSF продолжает рассмотрение еще двух дел российских бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводы.