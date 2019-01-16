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15:07 (мск), источник: ТАСС

Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года

ТАСС, 16 января. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

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Источник: РИА "Новости"

Также за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи до 12 декабря 2020 дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

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Поскольку это первое нарушение антидопинговых правил спортсменами срок их дисквалификации составит два года со дня их предварительного отстранения — 13 декабря 2018 года.

Дисквалификация включает в себя отстранение на этот срок как от спортивной, так и от административной деятельности в национальных федерациях, связанной с бобслеем. Также у спортсменов аннулируются все результаты, показанные на соревнованиях, начиная с февраля 2014 года. Зубков и бобслеисты имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

IBSF продолжает рассмотрение еще двух дел российских бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводы.

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