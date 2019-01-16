ОКР попросит Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Зубкова

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова, а также Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

«Со своей стороны, будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации бобслея России для выборов нового руководителя организации», — сказал Поздняков.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

IBSF дисквалифицировала четверых российский спортсменов за нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также продолжается рассмотрение дел еще двух бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводы. На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи, были аннулированы, кроме того, им было пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских играх. Спортивный арбитражный суд заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.