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19:22 (мск), источник: ТАСС

ОКР попросит Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Зубкова

ТАСС, 16 января. Олимпийский комитет России (ОКР) будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова как президента федерации. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, чьи слова приводит служба информации ОКР.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова, а также Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

«Со своей стороны, будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации бобслея России для выборов нового руководителя организации», — сказал Поздняков.

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IBSF дисквалифицировала четверых российский спортсменов за нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также продолжается рассмотрение дел еще двух бобслеистов — Максима Белугина и Алексея Воеводы. На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи, были аннулированы, кроме того, им было пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских играх. Спортивный арбитражный суд заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

2 июня 2016 года Зубков был выбран главой Федерации бобслея России, сменив на этом посту Георгия Беджамова.

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