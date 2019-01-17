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11:25 (мск), источник: ТАСС

IBSF будет внимательно следить за тем, чтобы условия отстранения Зубкова соблюдались

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) будет внимательно следить за тем, чтобы условия дисквалификации главы Федерации бобслея России Александра Зубкова исполнялись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что IBSF дисквалифицировала Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Дисквалификация распространяется и на деятельность Зубкова во главе Федерации бобслея России.

«Лицо, подвергшееся санкциям, не может участвовать в какой-либо деятельности. Теперь Российской Федерации предстоит предпринять соответствующие шаги, за которыми мы будем очень внимательно следить», — говорится в сообщении IBSF.

Олимпийский комитет России (ОКР) в среду попросил Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Зубкова на посту президента федерации.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета признала Зубкова, Алексея Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил в конце 2017 года, их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи, были аннулированы. Это решение было опротестовано в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако добиться сохранения результатов на домашних Играх спортсменам не удалось.

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