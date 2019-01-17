IBSF будет внимательно следить за тем, чтобы условия отстранения Зубкова соблюдались

Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что IBSF дисквалифицировала Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Дисквалификация распространяется и на деятельность Зубкова во главе Федерации бобслея России.

«Лицо, подвергшееся санкциям, не может участвовать в какой-либо деятельности. Теперь Российской Федерации предстоит предпринять соответствующие шаги, за которыми мы будем очень внимательно следить», — говорится в сообщении IBSF.

Олимпийский комитет России (ОКР) в среду попросил Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Зубкова на посту президента федерации.