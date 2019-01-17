Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс0
Салават Юлаев0
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь2
Спартак2
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Локомотив5
Биатлон. Биатлон
13:00
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Йокерит5
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал2
Северсталь4
Хоккей. НХЛ
18.01
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
18.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
18.01
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
18.01
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
18.01
Даллас Старз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона Койотс6
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз3
Баффало Сэйбрз4
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
11Трудная победа «Ливерпуля» и другие события выходных
16:36 (мск), источник: ТАСС

Возможная утрата Федерацией бобслея России членства в ОКР не лишит спортсменов Олимпиады

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Федерация бобслея России в случае утраты членства в Олимпийском комитете России (ОКР) лишится практически всех прав, однако сильнейшие бобслеисты и скелетонисты сохранят возможность выступать на Олимпийских играх до тех пор, пока не произойдет отстранения национальной федерации Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил в среду, что комитет будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова на посту президента федерации, так как ранее IBSF дисквалифицировала Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В случае отказа Федерации бобслея России незамедлительно исполнить решение международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Зубковым полномочий президента, ОКР не исключает лишения членства национальной федерации.

«Лишение членства в ОКР не дает права участвовать в управлении олимпийским комитетом, принимать участие в работе олимпийского собрания, лишает многих других прав, — заметила Бриллиантова. — Но если федерация лишена членства только в ОКР, то это не мешает ей проводить отбор и подавать заявки на участие спортсменов в Олимпийских играх. До тех пор, пока она не будет дисквалифицирована международной федерацией».

«Лишение признания национальной федерации международной федерацией по причине неисполнения требований влечет за собой случившая дисквалификация. Тогда все будет похоже на то, что сейчас у нас творится с легкой атлетикой», — сказала собеседница ТАСС. Сборная России по легкой атлетике из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF) в настоящее время лишена права выступать на международных соревнованиях.

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Члены ОКР имеют право избирать органы управления и контрольно-ревизионные органы ОКР, предлагать своих представителей при формировании органов управления и контрольно-ревизионных органов ОКР, участвовать в обсуждении вопросов деятельности ОКР и вносить предложения в органы ОКР, в том числе предложения по повестке дня олимпийского собрания и исполкома ОКР.

Члены ОКР также имеют право получать от комитета необходимую информацию, методическую и иную помощь, пользоваться поддержкой в решении вопросов, связанных с осуществлением международных связей, организацией и проведением соревнований, пользоваться материальной базой ОКР на основании заключенных с ОКР договоров и получать от ОКР на основании отдельных соглашений денежные средства и имущество, необходимые для осуществления своих уставных целей.

Читайте также
ОКР попросит Федерацию бобслея России досрочно прекратить полномочия Зубкова

МОК и IBSF считают Зубкова виновным, Московский городской суд — нет

Несмотря на то что за отставку Зубкова выступают IBSF и Международный олимпийский комитет (МОК), который вынужден поддержать Олимпийский комитет России, в чьем уставе обозначено главенство Олимпийской хартии МОК над любыми другими документами, уход знаменосца сборной России на Олимпиаде-2014 со своего нынешнего поста представляется делом далеко не решенным.

Спортивный арбитражный суд (CAS), являющийся высшим спортивным судебным органом в мировом спорте, установил вину Зубкова в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Однако Московский городской суд отказался признать на территории России действие вердикта CAS. При этом Зубков пояснил журналистам, что не пытался в Московском городском суде оспорить решение CAS (это можно было сделать только в строго определенный срок и только в Федеральном суде Швейцарии при условии нарушения регламента во время слушания дела Зубкова в CAS). Он хотел, чтобы суд счел его невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, после чего Зубков сохранял бы право называться олимпийским чемпионом в своей стране и получать пожизненную президентскую стипендию на правах победителя Игр.

Министерство спорта РФ, в свою очередь, подчиняется только российским законам, поэтому не имеет юридических оснований требовать от Зубкова уйти с поста главы федерации. Тем не менее министр спорта Павел Колобков намерен в ближайшие дни встретиться с президентом Федерации бобслея России и обсудить создавшуюся ситуацию.

Добровольный отказ Зубкова от управления российским бобслеем, по мнению большинства экспертов, стал бы выходом из сложной ситуации. Международная федерация бобслея и скелетона выступает против того, чтобы Зубков продолжал оставаться на своем посту. Если же в управлении российским бобслеем ничего не поменяется, то уже на ближайшем конгрессе IBSF может быть принято решение о лишении членства Федерации бобслея России, что автоматически приведет к запрету всем отечественным бобслеистам и скелетонистам участвовать в международных стартах, в том числе в чемпионате мира.

Пункт 3.3 устава Федерации бобслея России гласит, что федерация обязана соблюдать как российское законодательство вместе с общепринятыми принципами и нормами международного права, так и нормы и принципы, предусмотренные уставом и иными актами международной федерации. В случае нежелания Зубкова покинуть свой пост, согласно уставу Федерации бобслея России, за досрочную смену власти могут выступить члены президиума федерации, если их будет большинство. В этом случае президиум определит дату внеочередной отчетно-выборной конференции. При этом решением извне сместить Зубкова нельзя, так как Федерация бобслея России является независимой общественной организацией.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Суперкубок в Саудовской Аравии атаковали больше, чем ЧМ в России
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Севильи»
Травля Логинова Фуркаду не помогла: итоги мужского спринта
Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет
Назад дороги нет. Головину нельзя возвращаться в Россию
Определены даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России
Медведев рвется навстречу Джоковичу на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь