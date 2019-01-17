Возможная утрата Федерацией бобслея России членства в ОКР не лишит спортсменов Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил в среду, что комитет будет просить Федерацию бобслея России о досрочном прекращении полномочий Александра Зубкова на посту президента федерации, так как ранее IBSF дисквалифицировала Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

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В случае отказа Федерации бобслея России незамедлительно исполнить решение международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Зубковым полномочий президента, ОКР не исключает лишения членства национальной федерации.

«Лишение членства в ОКР не дает права участвовать в управлении олимпийским комитетом, принимать участие в работе олимпийского собрания, лишает многих других прав, — заметила Бриллиантова. — Но если федерация лишена членства только в ОКР, то это не мешает ей проводить отбор и подавать заявки на участие спортсменов в Олимпийских играх. До тех пор, пока она не будет дисквалифицирована международной федерацией».

«Лишение признания национальной федерации международной федерацией по причине неисполнения требований влечет за собой случившая дисквалификация. Тогда все будет похоже на то, что сейчас у нас творится с легкой атлетикой», — сказала собеседница ТАСС. Сборная России по легкой атлетике из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF) в настоящее время лишена права выступать на международных соревнованиях.

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Члены ОКР имеют право избирать органы управления и контрольно-ревизионные органы ОКР, предлагать своих представителей при формировании органов управления и контрольно-ревизионных органов ОКР, участвовать в обсуждении вопросов деятельности ОКР и вносить предложения в органы ОКР, в том числе предложения по повестке дня олимпийского собрания и исполкома ОКР.

Члены ОКР также имеют право получать от комитета необходимую информацию, методическую и иную помощь, пользоваться поддержкой в решении вопросов, связанных с осуществлением международных связей, организацией и проведением соревнований, пользоваться материальной базой ОКР на основании заключенных с ОКР договоров и получать от ОКР на основании отдельных соглашений денежные средства и имущество, необходимые для осуществления своих уставных целей.

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МОК и IBSF считают Зубкова виновным, Московский городской суд — нет

Несмотря на то что за отставку Зубкова выступают IBSF и Международный олимпийский комитет (МОК), который вынужден поддержать Олимпийский комитет России, в чьем уставе обозначено главенство Олимпийской хартии МОК над любыми другими документами, уход знаменосца сборной России на Олимпиаде-2014 со своего нынешнего поста представляется делом далеко не решенным.

Спортивный арбитражный суд (CAS), являющийся высшим спортивным судебным органом в мировом спорте, установил вину Зубкова в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Однако Московский городской суд отказался признать на территории России действие вердикта CAS. При этом Зубков пояснил журналистам, что не пытался в Московском городском суде оспорить решение CAS (это можно было сделать только в строго определенный срок и только в Федеральном суде Швейцарии при условии нарушения регламента во время слушания дела Зубкова в CAS). Он хотел, чтобы суд счел его невиновным в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014, после чего Зубков сохранял бы право называться олимпийским чемпионом в своей стране и получать пожизненную президентскую стипендию на правах победителя Игр.

Министерство спорта РФ, в свою очередь, подчиняется только российским законам, поэтому не имеет юридических оснований требовать от Зубкова уйти с поста главы федерации. Тем не менее министр спорта Павел Колобков намерен в ближайшие дни встретиться с президентом Федерации бобслея России и обсудить создавшуюся ситуацию.

Добровольный отказ Зубкова от управления российским бобслеем, по мнению большинства экспертов, стал бы выходом из сложной ситуации. Международная федерация бобслея и скелетона выступает против того, чтобы Зубков продолжал оставаться на своем посту. Если же в управлении российским бобслеем ничего не поменяется, то уже на ближайшем конгрессе IBSF может быть принято решение о лишении членства Федерации бобслея России, что автоматически приведет к запрету всем отечественным бобслеистам и скелетонистам участвовать в международных стартах, в том числе в чемпионате мира.