Иванова, Демченко и Репилов вошли в состав сборной России на ЧМ по санному спорту
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту практически сформировал состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 25 по 27 января в немецком Винтерберге. Как сообщила ТАСС председатель тренерского совета Вера Бардина, на главном старте сезона выступят лидеры команды Татьяна Иванова, Роман Репилов и Семен Павличенко, а также восстановившаяся после травмы Виктория Демченко.