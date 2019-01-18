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13:06 (мск), источник: ТАСС

Иванова, Демченко и Репилов вошли в состав сборной России на ЧМ по санному спорту

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по санному спорту практически сформировал состав национальной команды на чемпионат мира, который пройдет с 25 по 27 января в немецком Винтерберге. Как сообщила ТАСС председатель тренерского совета Вера Бардина, на главном старте сезона выступят лидеры команды Татьяна Иванова, Роман Репилов и Семен Павличенко, а также восстановившаяся после травмы Виктория Демченко.

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Источник: РИА "Новости"

«В заявку сборной вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова, — отметила Бардина. — В мужских одиночках выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич. Еще за одно место в сборной на контрольной тренировке, которая пройдет 20 января и будет состоять из трех заездов, будут бороться Степан Федоров и Максим Аравин».

«В соревнованиях мужских саней-двоек за Россию выступят экипажи Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев/Владислав Антонов», — добавила собеседница ТАСС.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в январе 2017 года в австрийском Иглсе, сборная России выиграла две серебряные и одну бронзовую награду. Репилов выиграл серебро в личном турнире и в спринте, российская команда в составе Репилова, Ивановой, Денисьева и Антонова заняла третье место в эстафете.

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