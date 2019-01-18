Иванова, Демченко и Репилов вошли в состав сборной России на ЧМ по санному спорту

Источник: РИА "Новости"

«В заявку сборной вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова, — отметила Бардина. — В мужских одиночках выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич. Еще за одно место в сборной на контрольной тренировке, которая пройдет 20 января и будет состоять из трех заездов, будут бороться Степан Федоров и Максим Аравин».

«В соревнованиях мужских саней-двоек за Россию выступят экипажи Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев/Владислав Антонов», — добавила собеседница ТАСС.