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15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяков стал бронзовым призёром чемпионата Европы по скелетону

Олимпийский чемпион 2014 года российский скелетонист Александр Третьяков стал бронзовым призёром чемпионата Европы, который проходит в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия).

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Источник: РИА "Новости"

Победителем этапа Кубка мира и обладателем золотой медали чемпионата Европы стал представитель Латвии Мартинс Дукурс, второе место занял южнокореец Юн Сунбин. Третьим стал немецкий скелетонист Аксель Юнгк.

Скелетон. Кубок мира. Четвёртый этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1.46,17.
2. Юн Сунбин (Республика Корея) — +0,28.
3. Аксель Юнгк (Германия) — +0,29.
4. Александр Третьяков (Россия) — +0,37…
8. Владислав Марченков (Россия) — +1,35.
9. Никита Трегубов (Россия) — +1,37.

Скелетон. Чемпионат Европы. Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1.46,17.
2. Аксель Юнгк (Германия) — +0,29.
3. Александр Третьяков (Россия) — +0,37…
7. Владислав Марченков (Россия) — +1,35.
8. Никита Трегубов (Россия) — +1,37.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Санкт-Морице (Швейцария) 25 января.

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