Россиянка Лаврентьева завоевала второе серебро на этапе Кубка мира по натурбану в Москве
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лаврентьева заняла второе место в воскресных заездах
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лаврентьева заняла второе место в воскресных заездах
По сумме двух попыток спортсменка показала результат 1 минута 0,78 секунды, отставание от победительницы составило 0,15 секунды.
Выиграла итальянка Эвелин Ланталер (1.00,63), третьей стала представительница Австрии Тина Унтербергер (+0,83). Россиянка Дарья Малеева заняла восьмое место (+3,16), Александра Суворова стала десятой (+5,21).
В субботу был разыгран первый комплект медалей этапа Кубка мира в женских одиночках. Победу также одержала Ланталер, Лаврентьева была второй, а итальянка Грета Пинггера — третьей.
Этап Кубка мира в Москве, третий по счету в календаре сезона-2018/19, завершится 20 января соревнованиями мужских экипажей