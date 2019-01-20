Россиянка Лаврентьева завоевала второе серебро на этапе Кубка мира по натурбану в Москве

По сумме двух попыток спортсменка показала результат 1 минута 0,78 секунды, отставание от победительницы составило 0,15 секунды.

В субботу был разыгран первый комплект медалей этапа Кубка мира в женских одиночках. Победу также одержала Ланталер, Лаврентьева была второй, а итальянка Грета Пинггера — третьей.