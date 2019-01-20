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14:12 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Лаврентьева завоевала второе серебро на этапе Кубка мира по натурбану в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лаврентьева заняла второе место в воскресных заездах саней-одиночек на этапе Кубка мира по натурбану, который проходит на Воробьевых горах в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

По сумме двух попыток спортсменка показала результат 1 минута 0,78 секунды, отставание от победительницы составило 0,15 секунды.

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Выиграла итальянка Эвелин Ланталер (1.00,63), третьей стала представительница Австрии Тина Унтербергер (+0,83). Россиянка Дарья Малеева заняла восьмое место (+3,16), Александра Суворова стала десятой (+5,21).

В субботу был разыгран первый комплект медалей этапа Кубка мира в женских одиночках. Победу также одержала Ланталер, Лаврентьева была второй, а итальянка Грета Пинггера — третьей.

Этап Кубка мира в Москве, третий по счету в календаре сезона-2018/19, завершится 20 января соревнованиями мужских экипажей саней-двоек.

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