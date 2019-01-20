Россияне Егоров и Попов стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира по натурбану в Москве
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский экипаж
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский экипаж
Российские спортсмены заняли второе место с отставанием от лидеров по сумме двух заездов 0,41 секунды.
Победителями соревнований стали итальянцы Патрик Пигнетер и Флориан Клара (1.01,88).
Бронза досталась россиянам Станиславу Ковшику и Илье Тарасову (+0,55), Павел Поршнев и Иван Лазарев — пятые (+1,26).
В субботних заездах экипажей