Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Хаддерсфилд
Манчестер Сити
Биатлон. Биатлон
идет
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Ж)
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Атлетик
Биатлон. Биатлон
14:15
Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (М)
Футбол. Зарубежный
14:00
Бетис3
Жирона2
Футбол. Зарубежный
19:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Эмполи
Хоккей. НХЛ
20:30
Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:45
Барселона
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс7
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз2
Калгари Флэймз5
Хоккей. НХЛ
21.01
Торонто Мэйпл Ливз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд2
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз2
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Фоторепортажи
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
14:56 (мск), источник: ТАСС

Россияне Егоров и Попов стали вторыми в двойках на этапе Кубка мира по натурбану в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский экипаж саней-двоек в составе Александра Егорова и Петра Попова выиграл серебряные медали этапа Кубка мира по натурбану, который завершился в воскресенье в Москве на Воробьевых горах.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены заняли второе место с отставанием от лидеров по сумме двух заездов 0,41 секунды.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Победителями соревнований стали итальянцы Патрик Пигнетер и Флориан Клара (1.01,88).

Бронза досталась россиянам Станиславу Ковшику и Илье Тарасову (+0,55), Павел Поршнев и Иван Лазарев — пятые (+1,26).

В субботних заездах экипажей саней-двоек золото московского этапа Кубка мира выиграли Ковшик и Тарасов, Егоров и Попов были вторыми, Пигнетер и Клара — третьими.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Встречай, Питер. Шарапова покидает Австралию
40-летний Пакьяо не оставил ни шанса Бронеру в Вегасе (видео)
Фуркад упал и остался без медали. Но он гораздо лучше Логинова
Моуринью получил приглашение посетить хоккейный матч в России
Федерер проиграл в четвертом круге Australian Open
Российская биатлонистка победила в пасьюте на этапе Кубка IBU
Уничтожить за 32 секунды: Сехудо молниеносно разделал Диллашоу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь