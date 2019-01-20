Сборная России по натурбану заняла второе место на этапе Кубка мира в Москве

Источник: РИА "Новости"

Первое место заняли итальянские саночники, завоевавшие четыре золотых, две серебряных и две бронзовых награды. Третьими стали австрийцы (1−0−3). По решению организаторов соревнований в субботу и воскресенье были разыграны по два комплекта наград в мужских и женских одиночках, а также мужских санях-двойках.

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Единственное золото в актив сборной России принес в субботу экипаж мужских саней-двоек Станислав Ковшик и Илья Тарасов. Они же завоевали бронзу в воскресных заездах в двойках. По две серебряных награды в активе четырехкратной чемпионки мира Екатерины Лаврентьевой и экипажа саней-двоек Александр Егоров и Петр Попов.

«Прежде всего, я довольна организацией турнира, все проведено на высоком уровне, — сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. — Мы сумели сделать интересную развлекательную программу, все было очень достойно. У нас были определенные сложности с трассой, из-за которых в программу соревнований были внесены определенные изменения. Но все понимали, что мы отдали максимум сил, чтобы сделать трассу качественной».

«Меня устраивает и результат, которого добились наши спортсмены на этих соревнованиях, — продолжила собеседница ТАСС. — Мы оказались гостеприимными хозяевами, и дали возможность выиграть медали не только себе, но и соперникам из других стран. Все хорошо».