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16:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по натурбану заняла второе место на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сборная России стала второй по итогам московского этапа Кубка мира по натурбану. В активе россиян одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая награды.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место заняли итальянские саночники, завоевавшие четыре золотых, две серебряных и две бронзовых награды. Третьими стали австрийцы (1−0−3). По решению организаторов соревнований в субботу и воскресенье были разыграны по два комплекта наград в мужских и женских одиночках, а также мужских санях-двойках.

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Единственное золото в актив сборной России принес в субботу экипаж мужских саней-двоек Станислав Ковшик и Илья Тарасов. Они же завоевали бронзу в воскресных заездах в двойках. По две серебряных награды в активе четырехкратной чемпионки мира Екатерины Лаврентьевой и экипажа саней-двоек Александр Егоров и Петр Попов.

«Прежде всего, я довольна организацией турнира, все проведено на высоком уровне, — сообщила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. — Мы сумели сделать интересную развлекательную программу, все было очень достойно. У нас были определенные сложности с трассой, из-за которых в программу соревнований были внесены определенные изменения. Но все понимали, что мы отдали максимум сил, чтобы сделать трассу качественной».

«Меня устраивает и результат, которого добились наши спортсмены на этих соревнованиях, — продолжила собеседница ТАСС. — Мы оказались гостеприимными хозяевами, и дали возможность выиграть медали не только себе, но и соперникам из других стран. Все хорошо».

Следующий этап Кубка мира по натурбану пройдет с 25 по 27 января в итальянском Дойчнофене.

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