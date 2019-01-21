Участник ОИ-2018 Федоров вошел в состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Германии

Председатель тренерского совета Вера Бардина сообщила ранее ТАСС, что обладатель последней путевки на ЧМ-2019 должен был определиться в воскресенье по результатам трех контрольных заездов на трассе в Винтерберге.
За право выступить на турнире боролись Федоров и Максим Аравин.
«В состав сборной России включен Степан Федоров», — сказал Петраков.
Как сообщал ранее ТАСС, на ЧМ-2019 выступят Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова у женщин. В мужских одиночках вместе с Федоровым выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Федорову 31 год, на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане он занял 13-е место. На Играх-2010 в канадском Ванкувере он был 19-м. В общем зачете Кубка мира — 2018/19 он занимает 19-е место.