Участник ОИ-2018 Федоров вошел в состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Германии

Источник: РИА "Новости"

Председатель тренерского совета Вера Бардина сообщила ранее ТАСС, что обладатель последней путевки на ЧМ-2019 должен был определиться в воскресенье по результатам трех контрольных заездов на трассе в Винтерберге.

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За право выступить на турнире боролись Федоров и Максим Аравин.

«В состав сборной России включен Степан Федоров», — сказал Петраков.

Как сообщал ранее ТАСС, на ЧМ-2019 выступят Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова у женщин. В мужских одиночках вместе с Федоровым выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов.