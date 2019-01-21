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11:32 (мск), источник: ТАСС

Участник ОИ-2018 Федоров вошел в состав сборной России на ЧМ по санному спорту в Германии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Участник Олимпиады-2018 Степан Федоров занял последнее вакантное место в составе сборной России на чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 25 по 27 января в немецком Винтерберге. Об этом сообщил ТАСС начальник команды Артем Петраков.

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Источник: РИА "Новости"

Председатель тренерского совета Вера Бардина сообщила ранее ТАСС, что обладатель последней путевки на ЧМ-2019 должен был определиться в воскресенье по результатам трех контрольных заездов на трассе в Винтерберге.

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За право выступить на турнире боролись Федоров и Максим Аравин.

«В состав сборной России включен Степан Федоров», — сказал Петраков.

Как сообщал ранее ТАСС, на ЧМ-2019 выступят Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова у женщин. В мужских одиночках вместе с Федоровым выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек — Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Федорову 31 год, на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане он занял 13-е место. На Играх-2010 в канадском Ванкувере он был 19-м. В общем зачете Кубка мира — 2018/19 он занимает 19-е место.

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