Зубков пост сдал. Российский бобслей избежал скандала

Источник: Спорт-Экспресс

Президиум Федерации бобслея России во вторник принял временную отставку Александра Зубкова с поста президента организации. Это решение помогло выйти из тупиковой ситуации, связанной с дисквалификацией чемпиона мира Международной федерацией бобслея (IBSF). Знаменитый пилот российской команды лишен права работать в большом спорте до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил. До окончания дисквалификации Зубков сложил свои полномочия. В это время руководить российским бобслеем будет Елена Аникина, член президиума ФБР, в прошлом возглавлявшая дирекцию по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России.

Отставка Зубкова была предсказуемой — слишком уж в сложную ситуацию попадала федерация в том случае, если бы Александр продолжал держаться за свою должность. Формально у него была такая возможность. Во-первых, еще не прошли сроки апелляции на решение IBSF о дисквалификации. А, во-вторых, российский суд признал, что оснований для лишения Зубкова титула олимпийского чемпиона нет, а значит нет и повода для дисквалификации. Наша федерация бобслея, как общественная организация, в первую очередь должна ориентироваться на российские законы, но это привело бы к кризису в отношениях с IBSF и к проблемам для сборной России.

Как разумный человек, Зубков не стал лезть в бутылку, хотя и принял компромиссное решение — не ушел в отставку совсем, а только сложил полномочия на время дисквалификации. Навряд ли ситуация с «исполняющей обязанности» — очень здорово для сборной и в целом для развития вида спорта, но это определенно лучше, чем открытый конфликт с Международной федерацией.

— Решение временно оставить пост главы федерации бобслея было сделано мною обдуманно. Я пошел на этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее возможное давление на нашу федерацию, сохранить статус нашей федерации в международной и чтобы сохранить за нашими спортсменами возможность достойно выступать и приносить медали стране, — приводит слова Зубкова ТАСС.

Скандал после скандала

Напомню, что проблемы Зубкова по допинговой части начались в мае 2016 года, когда его имя было упомянуто Григорием Родченковым в интервью «Нью-Йорк Таймс». Тогда двукратный олимпийский чемпион не воспринял всерьез обвинения в использовании допинга на Олимпиаде в Сочи, и в июне 2016 года избрался президентом Федерации бобслея России. Федерация осталась без руководства после того, как ее предыдущий босс банкир Георгий Беджамов бежал из страны на фоне обвинений в финансовых махинациях. Приходя к власти в национальной федерации, Зубков в известном смысле «закрывал амбразуру». Но этот поступок в итоге оказался бомбой замедленного действия.

В декабре 2016 года была обнародована вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, в которой фигурировали имена практически всех лидеров сборной России по бобслею и скелетону, выступавших на Играх в Сочи, в том числе и Зубкова. Осенью 2017 года это привело к лишению Александра обоих олимпийских титулов и пожизненному запрету на получение олимпийской аккредитации. 1 февраля 2018 года части российских атлетов, осужденных дисциплинарной комиссией МОК, удалось добиться оправдания в Спортивном арбитражном суде, но среди оправданных не оказалось Зубкова.

Считается, что причиной, по которой CAS не встал на сторону нашего знаменитого бобслеиста, было повышенное содержание соли в его допинг-тестах, что могло свидетельствовать о незаконных манипуляциях с пробами. После этого дисквалификация Александра стала вопросом времени. В довершение всех неприятностей, в бобслейной сборной России в Пхенчхане случился допинговый скандал. В пробе пилота Надежды Сергеевой был найден запрещенный препарат триметазидин. И за это как руководитель, безусловно, несет ответственность и Зубков, несмотря на то, что он физически отсутствовал на Играх-2018.

Момент расплаты

Для своей защиты Александр избрал нетривиальный способ — обратился в российский суд, и выиграл дело. В результате Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом, чей титул признается на территории только одной страны. Олимпийский комитет России по просьбе МОК подал апелляцию на этот вердикт, и проиграл. Теперь с данной коллизией, скорее всего, придется разбираться Верховному суду РФ. Но при любом раскладе российский суд не мог избавить Александра от международной дисквалификации. В ожидании ее Зубков отказывался уходить в отставку, но момент расплаты все равно наступил.