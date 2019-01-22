Зубков пост сдал. Российский бобслей избежал скандала
Чемпион мира согласился без боя оставить пост главы Федерации бобслея России.
Чемпион мира согласился без боя оставить пост главы Федерации бобслея России.
Президиум Федерации бобслея России во вторник принял временную отставку Александра Зубкова с поста президента организации. Это решение помогло выйти из тупиковой ситуации, связанной с дисквалификацией чемпиона мира Международной федерацией бобслея (IBSF). Знаменитый пилот российской команды лишен права работать в большом спорте до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил. До окончания дисквалификации Зубков сложил свои полномочия. В это время руководить российским бобслеем будет Елена Аникина, член президиума ФБР, в прошлом возглавлявшая дирекцию по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России.
Отставка Зубкова была предсказуемой — слишком уж в сложную ситуацию попадала федерация в том случае, если бы Александр продолжал держаться за свою должность. Формально у него была такая возможность.
Как разумный человек, Зубков не стал лезть в бутылку, хотя и принял компромиссное решение — не ушел в отставку совсем, а только сложил полномочия на время дисквалификации. Навряд ли ситуация с «исполняющей обязанности» — очень здорово для сборной и в целом для развития вида спорта, но это определенно лучше, чем открытый конфликт с Международной федерацией.
— Решение временно оставить пост главы федерации бобслея было сделано мною обдуманно. Я пошел на этот шаг, чтобы предотвратить дальнейшее возможное давление на нашу федерацию, сохранить статус нашей федерации в международной и чтобы сохранить за нашими спортсменами возможность достойно выступать и приносить медали стране, — приводит слова Зубкова ТАСС.
Напомню, что проблемы Зубкова по допинговой части начались в мае 2016 года, когда его имя было упомянуто Григорием Родченковым в интервью «Нью-Йорк Таймс». Тогда двукратный олимпийский чемпион не воспринял всерьез обвинения в использовании допинга на Олимпиаде в Сочи, и в июне 2016 года избрался президентом Федерации бобслея России. Федерация осталась без руководства после того, как ее предыдущий босс банкир Георгий Беджамов бежал из страны на фоне обвинений в финансовых махинациях. Приходя к власти в национальной федерации, Зубков в известном смысле «закрывал амбразуру». Но этот поступок в итоге оказался бомбой замедленного действия.
В декабре 2016 года была обнародована вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, в которой фигурировали имена практически всех лидеров сборной России по бобслею и скелетону, выступавших на Играх в Сочи, в том числе и Зубкова. Осенью 2017 года это привело к лишению Александра обоих олимпийских титулов и пожизненному запрету на получение олимпийской аккредитации. 1 февраля 2018 года части российских атлетов, осужденных дисциплинарной комиссией МОК, удалось добиться оправдания в Спортивном арбитражном суде, но среди оправданных не оказалось Зубкова.
Считается, что причиной, по которой CAS не встал на сторону нашего знаменитого бобслеиста, было повышенное содержание соли в его
Для своей защиты Александр избрал нетривиальный способ — обратился в российский суд, и выиграл дело. В результате Зубков стал первым в истории олимпийским чемпионом, чей титул признается на территории только одной страны. Олимпийский комитет России по просьбе МОК подал апелляцию на этот вердикт, и проиграл. Теперь с данной коллизией, скорее всего, придется разбираться Верховному суду РФ. Но при любом раскладе российский суд не мог избавить Александра от международной дисквалификации. В ожидании ее Зубков отказывался уходить в отставку, но момент расплаты все равно наступил.
В 2020 году возвращение на пост президента Федерации бобслея России руководителя, осужденного за допинг, будет выглядеть не очень красиво, но формально придраться к нему сложно. Тем более что подменяющая Зубкова Елена Аникина — очень опытный специалист, который специализируется именно на международных отношениях в спорте. Одна была одним из руководителей заявочного комитета «Сочи-2014», работала исполнительным директором Союза биатлонистов России, а затем — возглавляла дирекцию Олимпийского комитета России по международному сотрудничеству.