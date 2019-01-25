Чемпионат мира по санному спорту стартует в немецком Винтерберге

Источник: РИА "Новости"

Винтерберг будет принимать чемпионат мира по санному спорту в третий раз, ранее ему доводилось выступать хозяином мирового первенства в 1989 и 1991 годах. В этот раз ожидается участие 120 спортсменов из 23 стран. Главными претендентами на медали станут представители Германии, России, Австрии и Италии.

Будут разыграны семь комплектов наград, в пятницу определятся победители в мужском и женском спринте, а также в спринтерском турнире экипажей мужских саней-двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в соревнованиях саней- двоек среди женщин. Турнир завершится в воскресенье мужскими стартами и командной гонкой. Также Международная федерация санного спорта (FIL) по итогам гонок будет присуждать титулы чемпионов мира среди спортсменов не старше 23 лет.

В состав сборной России на чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова у женщин. В мужских одиночках выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич и Степан Федоров. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек — Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров, а также Александр Денисьев / Владислав Антонов.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в январе 2017 года в австрийском Иглсе, сборная России выиграла три награды — две серебряные и одну бронзовую. Репилов завоевал серебро в личном турнире и в спринте, а российская команда в составе Репилова, Ивановой, Денисьева и Антонова заняла третье место в эстафете.

Гарт ставит перед командой задачу бороться за медали чемпионата мира

«Я всегда ставлю перед командой задачу бороться за медали, но и сами спортсмены тоже настроены стать лучшими, — заметила в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. — Другой вопрос в том, что турнир пройдет на немецкой трассе, россиянам придется бороться за награды в условиях очень жесткой конкуренции с хозяевами соревнований. Конечно, будет тяжело, но это спорт, где часто случаются непредсказуемые вещи».

«Наши спортсмены очень хорошо готовы к турниру, у них высококачественный инвентарь, который постоянно улучшается. Физическая подготовка наших саночников тоже очень достойная, поэтому к самому чемпионату мира они должны подойти в хорошей форме», — продолжила глава ФССР.

Гарт отметила, что рассчитывает на медали первенства у мужчин и женщин. «У нас очень сильные ребята, каждый из которых способен завоевать медаль. Это очень здорово, что в мужской команде царит здоровая конкуренция, чему любой президент федерации будет только рад. Одним спортсменам делает сани Эдуард Бурмистров, другим — Альберт Демченко, надеюсь, что конкуренция только увеличит наши шансы на награды», — заключила президент ФССР.

Немного истории

На двух предыдущих мировых первенствах, которые проходили в Винтерберге (1989, 1991), сборной СССР по санному спорту лишь однажды удалось стать призером. На турнире 1989 года Сергей Данилин, Юрий Харченко, Юлия Антипова, Ирина Кусакина, Евгений Белоусов и Александр Беляков смогли завоевать бронзу в соревнованиях смешанных команд. Неоспоримое лидерство по итогам двух мировых первенств в Винтерберге имели немцы, сумевшие выиграть шесть золотых наград из восьми возможных.

Винтерберг также четырежды принимал чемпионаты Европы — в 1982, 1992, 2000 и 2006 годах. На турнире 1982 года Данилин стал серебряным призером, старший тренер сборной России Альберт Демченко в 2006 году сумел завоевать титул победителя континентального первенства.

Последний этап Кубка мира проходил в Винтерберге в ноябре 2017 года, лучший результат среди россиян тогда показал чемпион мира 2015 года Семен Павличенко, занявший второе место в спринте. Участник двух Олимпиад (2010, 2018) Степан Федоров стал третьим в классическом мужском турнире в одиночных санях. Действующая чемпионка Европы Татьяна Иванова заняла тогда 10-е место в спринте и шестое — в классической гонке. Обладатель Кубка мира — 2016/17 Роман Репилов стал 19-м в классической гонке и не сумел отобраться в спринтерский турнир.