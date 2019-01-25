Скелетонист Третьяков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Швейцарии
ТАСС, 25 января. Российский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира в швейцарском
ТАСС, 25 января. Российский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира в швейцарском
Победу одержал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин (2.15,96), третье место занял еще один россиянин Никита Трегубов (+0,27). Артем Дроздов показал 17-й результат (+2,55), для него это был первый этап Кубка мира в карьере.
Этап в
Соревнования завершатся позднее в пятницу выступлениями женщин. Следующий этап пройдет в американском