Скелетонист Третьяков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Швейцарии

Победу одержал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин (2.15,96), третье место занял еще один россиянин Никита Трегубов (+0,27). Артем Дроздов показал 17-й результат (+2,55), для него это был первый этап Кубка мира в карьере.

Этап в Санкт-Морице — пятый в сезоне-2018/19, всего их будет семь. Ранее Третьяков победил на втором и третьем этапах, Трегубов выиграл на первом этапе и завоевал бронзу на третьем.