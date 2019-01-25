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17:23 (мск), источник: ТАСС

Скелетонист Третьяков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Швейцарии

ТАСС, 25 января. Российский скелетонист Александр Третьяков занял второе место на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. По сумме двух попыток спортсмен показал результат 2 минуты 16,16 секунды, отставание от лидера составило 0,20 секунды.

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Победу одержал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин (2.15,96), третье место занял еще один россиянин Никита Трегубов (+0,27). Артем Дроздов показал 17-й результат (+2,55), для него это был первый этап Кубка мира в карьере.

Этап в Санкт-Морице — пятый в сезоне-2018/19, всего их будет семь. Ранее Третьяков победил на втором и третьем этапах, Трегубов выиграл на первом этапе и завоевал бронзу на третьем.

Соревнования завершатся позднее в пятницу выступлениями женщин. Следующий этап пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 15 по 17 февраля.

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