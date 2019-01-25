Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Биатлон. Биатлон
16:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
12Матч звезд КХЛ-2019
17:45 (мск), источник: Р-Спорт

Эггерт/Бенеккен победили в спринте в двойках на чемпионате мира

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен стали победителями соревнований в спринте в двойках на чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге (Германия).

Наверх

В пятницу Эггерт и Бенеккен показали результат 30,812 секунды. Серебро досталось еще одной немецкой двойке Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (отставание — 0,012 секунды). Бронза у австрийцев Томаса Штоя/Лоренца Коллера (+0,017).

Российские двойки Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (+0,148), Александр Денисьев/Владислав Антонов (+0,177) и Владислав Южаков/Юрий Прохоров (-0,222) заняли шестое, девятое и 11-е места соответственно.

 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце
Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на ЧЕ
Российский саночник завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира
Объявлен состав сборной России на Шведские хоккейные игры
Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open
Россиянка победила в Москве с лучшим результатом сезона в мире
СМИ: Месси намерен вернуться в сборную Аргентины в марте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь