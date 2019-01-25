Эггерт/Бенеккен победили в спринте в двойках на чемпионате мира
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен стали победителями соревнований в спринте в двойках на чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге (Германия).
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен стали победителями соревнований в спринте в двойках на чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге (Германия).
В пятницу Эггерт и Бенеккен показали результат 30,812 секунды. Серебро досталось еще одной немецкой двойке Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (отставание — 0,012 секунды). Бронза у австрийцев Томаса Штоя/Лоренца Коллера (+0,017).
Российские двойки Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (+0,148), Александр Денисьев/Владислав Антонов (+0,177) и Владислав Южаков/Юрий Прохоров (-0,222) заняли шестое, девятое и 11-е места соответственно.