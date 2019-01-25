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18:14 (мск), источник: ТАСС

Российский саночник Павличенко завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира в Германии

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 25 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко занял третье место в спринте на чемпионате мира в немецком Винтерберге. Спортсмен показал результат 35,859 секунды, отставание от победителя составило 0,054 секунды.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионом мира стал австриец Йонас Мюллер (35,835 секунды), вторым стал немец Феликс Лох (+0,024). Россиянин Степан Федоров — десятый (+0,250), Александр Горбацевич — 15-й (+0,966).

Павличенко завоевал третью медаль на чемпионатах мира. В 2015 году в Латвии он стал первым спортсменом из России, завоевавшим титул чемпиона мира по санному спорту, став первым в индивидуальных соревнованиях. На том же чемпионате в Сигулде Павличенко завоевал серебро в смешанной эстафете, выступая в составе сборной России вместе с Татьяной Ивановой и дуэтом Андрея Богданова и Андрея Медведева. Павличенко также является трехкратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира в Винтербрге завершится 27 января.

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