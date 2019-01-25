Российский саночник Павличенко завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира в Германии

Павличенко завоевал третью медаль на чемпионатах мира. В 2015 году в Латвии он стал первым спортсменом из России, завоевавшим титул чемпиона мира по санному спорту, став первым в индивидуальных соревнованиях. На том же чемпионате в Сигулде Павличенко завоевал серебро в смешанной эстафете, выступая в составе сборной России вместе с Татьяной Ивановой и дуэтом Андрея Богданова и Андрея Медведева. Павличенко также является трехкратным чемпионом Европы.