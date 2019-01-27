Российские саночники впервые завоевали золото в эстафете на ЧМ
ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 27 января. /ТАСС/. Россияне Семен Павличенко, Татьяна Иванова, а также экипаж
ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 27 января. /ТАСС/. Россияне Семен Павличенко, Татьяна Иванова, а также экипаж
Россияне показали время 2 минуты 24,116 секунды. Второе место заняли австрийцы (2.24,624) третьими стали немецкие саночники (2.24,647).
Эта победа стала первой для российской командына чемпионатах мира в эстафете.
Гонка являлась последней в рамках чемпионата мира. Россияне завоевали на турнире одну золотую и две бронзовые медали (Павличенко в спринте и в одноместных санях). На счету сборной Германии пять золотых, пять серебряных и две бронзовые награды.