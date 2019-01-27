Российские саночники впервые завоевали золото в эстафете на ЧМ

Эта победа стала первой для российской командына чемпионатах мира в эстафете.

Гонка являлась последней в рамках чемпионата мира. Россияне завоевали на турнире одну золотую и две бронзовые медали (Павличенко в спринте и в одноместных санях). На счету сборной Германии пять золотых, пять серебряных и две бронзовые награды.