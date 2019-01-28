Путин поздравил российских саночников с триумфом на ЧМ

«Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами “на отлично”. В условиях сильнейшей конкуренции проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда. Своим ярким, запоминающимся выступлением и победным результатом затмили признанных фаворитов, завоевали для России первое в истории золото в эстафете на чемпионате мира по санному спорту», — отметил президент и пожелал команде новых спортивных достижений.
Сборная России по санному спорту впервые в своей истории стала чемпионом мира в командной гонке. Золото в эстафете выиграли Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова.
Российские саночники по итогам чемпионата мира заняли третье место в неофициальном медальном зачете, в активе команды одна золотая и две бронзовые награды. Первыми в зачете стали саночники из Германии (5−5−2), австрийцы заняли второе место (1−2−2).