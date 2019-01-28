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18:29 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил российских саночников с триумфом на ЧМ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление российским саночникам, завоевавшим золотую медаль в командной гонке на чемпионате мира в Винтерберге (Германия). Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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Источник: AP 2019
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«Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами “на отлично”. В условиях сильнейшей конкуренции проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда. Своим ярким, запоминающимся выступлением и победным результатом затмили признанных фаворитов, завоевали для России первое в истории золото в эстафете на чемпионате мира по санному спорту», — отметил президент и пожелал команде новых спортивных достижений.

Сборная России по санному спорту впервые в своей истории стала чемпионом мира в командной гонке. Золото в эстафете выиграли Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова.

Российские саночники по итогам чемпионата мира заняли третье место в неофициальном медальном зачете, в активе команды одна золотая и две бронзовые награды. Первыми в зачете стали саночники из Германии (5−5−2), австрийцы заняли второе место (1−2−2).

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