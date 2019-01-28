Путин поздравил российских саночников с триумфом на ЧМ

Источник: AP 2019

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«Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами “на отлично”. В условиях сильнейшей конкуренции проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда. Своим ярким, запоминающимся выступлением и победным результатом затмили признанных фаворитов, завоевали для России первое в истории золото в эстафете на чемпионате мира по санному спорту», — отметил президент и пожелал команде новых спортивных достижений.

Сборная России по санному спорту впервые в своей истории стала чемпионом мира в командной гонке. Золото в эстафете выиграли Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова.