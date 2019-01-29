Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз3
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.01
Алавес0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
28.01
Эмполи1
Дженоа3
Все события
Фоторепортажи
21Ты слишком молод, если не помнишь эти кадры!
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
11:53 (мск), источник: ТАСС

Бобслеиста Воеводу дисквалифицировали на два года за допинговые нарушения на ОИ-2014

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) вынесла решение о двухлетней дисквалификации бобслеиста Алексея Воеводы за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи начиная с 21 декабря 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», — сообщил собеседник ТАСС.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших на Играх-2014, — Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года.

На Играх в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады-2014 они завершили выступления.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Сделал «Зенит» в Катаре пять
«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой
Поиски пропавшего футболиста АПЛ возобновятся
Провал в Джерси: Малкин и Кросби разбились о стену
Хабиб и Конор достигли договоренности с властями по делу о драке
У россиянина 4 очка в Матче звезд Американской хоккейной лиги
«Ювентус» объявил об уходе защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь