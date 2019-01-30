Саночник Семен Павличенко: Мой принцип — меньше громких слов, больше тихих дел

Источник: РИА "Новости"

— Что ты почувствовал, когда понял, что станешь двукратным чемпионом мира?

— Когда стало понятно, что немцы нас не обгонят, я сказал своим товарищам по золотой команде: «Эх, ребята! Теперь я больше не буду считаться единственным чемпионом мира по санному спорту из России». Они посмеялись, и я тоже посмеялся. Очень радостно, на самом деле, было в этот момент.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Очень здорово, что мы победили именно в этом составе. Владислав Южаков на старости лет наконец-то стал первым, Юра Прохоров — вообще большой молодец, очень рад за него. Тане Ивановой, пропустившей не по своей воле последнюю Олимпиаду, тоже очень нужна была эта победа. Вообще, мы этим успехом немного реабилитировались за Пхёнчхан.

Я надеюсь, что все наши ребята, выступающие в двойках и не показывавшие высоких результатов, после этой победы воспрянут духом и начнут дальше работать. В того же Южакова, которому накануне чемпионата мира исполнилось 33 года, многие очень давно уже не верили. А он доказал, что, несмотря ни на что, способен приносить стране медали. Ведь неважно, сколько тебе лет, нужно продолжать бороться и доказывать всем и самому себе в первую очередь, что ты способен на многое.

Если же говорить про себя, то я очень много думал перед этим стартом и продолжал верить в себя. Был настроен на то, чтобы стать чемпионом мира 2019 года, и готовил себя к этому. Но, видимо, не так себя немного настраивал. Ехал сюда, чтобы стать чемпионом мира в личных гонках, а возвращаюсь с золотом в командной гонке.

— В спринте и классической гонке у тебя были хорошие шансы на победу?

— В обеих гонках я боролся до конца, но меня каждый раз чуть-чуть не хватало, чтоб дотянуться до золота.

Что мешало? Сейчас расскажу подробнее.

В первом заезде у меня была такая проблема: когда я выходил со второго виража, то в первый раз в жизни у меня помутилось зрение, и дальше по трассе я ехал практически вслепую. А когда добрался до финиша, то сразу пошел к врачу нашей команды. Тот объяснил мое временное ухудшение зрения тем, что я вышел из очень теплой и душной раздевалки на холод, быстро пошел по высокой лестнице в зону старта и без всякой паузы, не отдышавшись, сразу сел в сани. И, видимо, случилась какая-то гипоксия.

Перед вторым заездом, чтобы такого больше не повторилось, я очень долго гулял. И ошибся только в конце трассы, когда неправильно вошел в вираж и меня немного понесло юзом. Очень хотелось отыграть отставание после первого заезда, но не получилось.

— А что скажешь про свой заезд в командной гонке?

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

— Была допущена самая минимальная ошибка в начале трассы. Вход в первый вираж у меня немного не получился. А потом старался себя контролировать и говорил себе, что надо ехать хорошо. Обычно я всегда еду «на автомате», но тут другое дело. Ведь когда ты выступаешь за команду, то испытываешь гораздо большую ответственность. Поэтому контролировал себя.

— Чей вклад в победу был больше?

— Здесь нельзя никого выделить. Я очень большой отрыв сделал, ребята в двойке тоже здорово проехали, Таня — большая молодчина. Стоит только взглянуть на итоговый протокол, и станет понятно, что мы сообща и по отдельности отлично поработали. Наша победа получилась очень убедительной, с большим преимуществом в полсекунды, а мы словили настоящий кураж.

— На чемпионате мира 2015 года ты выиграл золото и серебро. На двух последующих мировых первенствах и Играх-2018 оставался без медалей. Как ты прожил эти непростые годы, откуда черпал поддержку, очень нужную каждому спортсмену?

— У меня прекрасная семья, у меня крутой тренер. Теща мне помогает, родная сестра является для меня, можно сказать, личным психологом. У меня есть друзья, которые в меня всегда верят. Есть люди, которые кричат, что я должен разорвать всех, а мой друг просто позвонил мне и попросил, чтобы я спокойно доказал свое право стать чемпионом мира.

— Еще после спринта твои глаза горели жаждой успеха. Как ты смог так себя настроить на этот турнир?

— Пользуясь случаем, я хочу призвать всех поклонников санного спорта, чтобы они никогда не прекращали верить в себя и всегда настраивались на успех.

И не сомневаться никогда, просто выходить и прикладывать все силы для победы. И тогда ты в один прекрасный момент обязательно достигнешь желаемого. Но не всегда нужно идти напролом, часто есть смысл искать другие варианты, как достичь победы.

— Олимпийские игры, которые тебе пришлось покинуть из-за конфликта раньше времени, как-то тебя изменили?

— В принципе, я остался таким же. Продолжаю руководствоваться принципом — меньше громких слов, больше тихих дел. Я так же упорно работаю на тренировках.

— А сейчас атмосфера в команде какая?

— Нормальная атмосфера. Просто работаешь, и все. Надеваешь наушники и идешь тренироваться. Я занят своим делом и не вслушиваюсь в разговоры, которые, наверно, могут быть.

— Отношения с другим лидером сборной России, Романом Репиловым, у тебя остаются товарищескими?

Читайте также Российский саночник Павличенко завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира в Германии

— Конечно. Рома здесь меня тепло поздравил. Он настоящий боец. К сожалению, на тренировках он сломал сани и вынужден был выступать на других. А за один день их очень сложно прикатать. И скорей всего, все это негативно отразилось на результатах выступления Романа на этом чемпионате мира. Репилов обладает колоссальной силой воли, и на новых санях он показал в субботу два хороших заезда. И уже на ближайшем этапе Кубка мира он себя обязательно покажет.

— Твой главный оппонент на Играх-2018 Альберт Демченко поздравил с успехом?

— Да, поздравил.

— Мы уже 15 минут общаемся, сидя на диване в лобби отеля, и тебя поздравили с победой не менее семи коллег из-за рубежа…

— У нас такой вид спорта, где все друг друга поддерживают, взаимоотношения очень дружеские. И совсем неважно, за какую страну ты выступаешь. У нас, мне кажется, самый дружный вид спорта.

— А домашние и друзья тебя поздравили по телефону?

— Конечно, поздравили. Мне позвонил один мой знакомый, который варит пиво. После нашей победы он хочет выпускать пиво с нашей победной фотографией на этикетке.

— Тебе принципиально — будет пиво алкогольное или нет?

— Мне вообще без разницы. Я сам пиво не пью.

— Какие ставил планы перед началом сезона?

— Я очень люблю свой вид спорта, когда спускаюсь по трассе, испытываю колоссальное наслаждение.

Поэтому я очень хотел в этом сезоне кататься в двойках, но не смог найти напарника. И в начале осени я сказал своему тренеру, что ставлю перед собой задачу выиграть в этом сезоне три главные медали — либо награды ЧМ, либо ЧЕ, либо одна из наград в общем зачете Кубка мира. Если мне этого не удастся достичь, то уйду в конце сезона из спорта.

Потом, правда, снизил себе планку до двух наград, но все равно задача была непростой. Тренер, узнав про мои планы, немного ошалел, а потом сказал мне: «Ну ладно, поработаем, но ты должен сделать все, чтобы добиться желаемого». А сейчас только первый главный старт позади, а у меня уже три медали.

— Какие следующие задачи теперь будешь решать?

Читайте также Путин поздравил российских саночников с триумфом на ЧМ

— Мне нужно успешно выступить на чемпионате Европы в Оберхофе и попасть в тройку лучших по итогам Кубка мира. Похоже, все теперь идет к тому, что я буду кататься и после этого сезона.

— Следующий чемпионат мира пройдет в 2020 году в Сочи. Ты уже думаешь об этом турнире?

— Конечно, держу в голове. В конце этого сезона там пройдет чемпионат России, я хочу приехать туда пораньше и протестировать новые сани. У меня уже есть новый инвентарь, который очень важно попробовать именно на домашней трассе. Возможно, и на чемпионате России я буду выступать на новых санях.

— Этот международный сезон завершится в Сочи…

— Буду там биться только за победу, не ставлю перед собой никаких других задач.

— Главной новостной спортивной темой января для России стала работа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московской лаборатории. От успешности их работы зависело во многом будущее российского спорта. Ты следишь за спортивной политикой?

— Я только от вас узнал про все это. Стараюсь абстрагироваться от всего. Я вообще другой человек, мне нравится, например, смотреть в интернете, как мужики в грязи лазают («Гонку Героев» — прим. ТАСС). А от всего остального я дистанцируюсь.

Даже о том, что в Пхёнчхан поеду нейтральным атлетом, я узнал не сразу.