Рукосуев стал третьим на юниорском чемпионате мира
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял третье место на юниорском чемпионате мира в Кенигзее.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял третье место на юниорском чемпионате мира в Кенигзее.
Победителем стал немец Феликс Кайзингер. Его результат 1 минута 42,32 секунды. Рукосуев проиграл ему 0,14 секунды. Второе место занял другой представитель Германии Фабиан Кехлер — 1.42,37.
Четвертый результат показал еще один россиянин Владислав Семенов — 1.42,83.