Бучнев/Кильсеев стали вторыми в двойках на юниорском чемпионате мира

Бучнев/Кильсеев стали вторыми в двойках на юниорском чемпионате мира

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские саночники Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев заняли второе место в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате мира в Австрии.