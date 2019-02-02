Бучнев/Кильсеев стали вторыми в двойках на юниорском чемпионате мира
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские саночники Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев заняли второе место в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате мира в Австрии.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские саночники Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев заняли второе место в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате мира в Австрии.
Россияне показали время 1 минута 20,830 секунды. Победу одержали немцы Ханнес Орламюндер/Пауль Константин Губитц — 1.20,623. Третье место заняли еще одни представители России Андрей Шандер/Семен Миков — 1.21,198.