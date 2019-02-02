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17:18 (мск), источник: Р-Спорт

Лох победил на этапе Кубка мира в Германии, Павличенко — пятый

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Немецкий саночник Феликс Лох завоевал золото на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге, россиянин Семен Павличенко занял пятое место.

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Источник: Reuters

Лох по итогам двух попыток показал результат 1 минута 48,669 секунды, серебро у австрийца Райнхарда Эггера (отставание — 0,004 секунды), немец Йоханнес Людвиг (+0,111) — третий.

Павличенко (+0,364) стал пятым, другой представитель России Роман Репилов (+0,407) — шестым.

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