Виктория Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту в Германии
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Демченко выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Демченко выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.
Демченко показала время 54,178 секунды, уступив 0,246 секунды одержавшей победу итальянке Сандре Робачер (53,932). Серебро у немки Натали Гайзенбергер (+0,090).
Другая представительница России Татьяна Иванова (+0,451) заняла 10-е место, Екатерина Батурина (+0,686) — 15-е, Екатерина Катникова (+1,001) — 21-е.
Вторая попытка была отменена