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15:44 (мск), источник: Р-Спорт

Виктория Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту в Германии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Демченко выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

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Источник: РИА "Новости"

Демченко показала время 54,178 секунды, уступив 0,246 секунды одержавшей победу итальянке Сандре Робачер (53,932). Серебро у немки Натали Гайзенбергер (+0,090).

Другая представительница России Татьяна Иванова (+0,451) заняла 10-е место, Екатерина Батурина (+0,686) — 15-е, Екатерина Катникова (+1,001) — 21-е.

Вторая попытка была отменена из-за сильного снегопада, поэтому результаты первой попытки являются итоговыми.

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