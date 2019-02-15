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19:21 (мск), источник: ТАСС

Скелетонистка Никитина разделила первое место с немкой Лёллинг на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 15 февраля. Российская скелетонистка Елена Никитина разделила первое место с немкой Жаклин Лёллинг на этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде.

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Источник: РИА "Новости"
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По сумме двух попыток спортсменки показали результат 1 минута 50,59 секунды. Третье место заняла американка Кендалл Везенберг (+0,51). Россиянка Юлия Канакина стала седьмой (+0,89), Рената Хузина заняла восьмую позицию (+1,21).

Этап в Лейк-Плэсиде — шестой по счету в календаре Кубка мира. Никитина заняла призовое место на пяти из них — в ее активе три золота и два серебра. Россиянка занимает первое место в общем зачете Кубка мира.

Последние два этапа сезона пройдут в Калгари. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в Кёнигзее. С 23 по 24 февраля состоится заключительный этап Кубка мира.

Этап в Лейк-Плэсиде завершится соревнованиями мужчин 16 февраля.

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