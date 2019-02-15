Скелетонистка Никитина разделила первое место с немкой Лёллинг на этапе Кубка мира в США
ТАСС, 15 февраля. Российская скелетонистка Елена Никитина разделила первое место с немкой Жаклин Лёллинг на этапе Кубка мира, который проходит в американском
ТАСС, 15 февраля. Российская скелетонистка Елена Никитина разделила первое место с немкой Жаклин Лёллинг на этапе Кубка мира, который проходит в американском
По сумме двух попыток спортсменки показали результат 1 минута 50,59 секунды. Третье место заняла американка Кендалл Везенберг (+0,51). Россиянка Юлия Канакина стала седьмой (+0,89), Рената Хузина заняла восьмую позицию (+1,21).
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Последние два этапа сезона пройдут в Калгари. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду
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