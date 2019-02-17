Определен состав сборной России по санному спорту на девятый этап КМ в Сочи

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Тренерский штаб сборной России по санному спорту по итогам контрольного старта определил окончательный список спортсменов, которые выступят на девятом этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи, сообщил РИА Новости начальник команды Артем Петраков.

Заключительный этап Кубка мира будет проходить 23—24 февраля на трассе Олимпийских игр-2014.

«Сегодня состоялась контрольная тренировка, по итогам которой в состав мужской команды на этап Кубка мира отобрался Александр Стёпичев, — сказал по телефону Петраков. — Он выиграл конкуренцию у Степана Федорова и Даниила Лебедева. Таким образом, в Сочи выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Максим Аравин, Александр Горбацевич и Стёпичев».