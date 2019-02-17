Определен состав сборной России по санному спорту на девятый этап КМ в Сочи
Заключительный этап Кубка мира будет проходить
Заключительный этап Кубка мира будет проходить
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Тренерский штаб сборной России по санному спорту по итогам контрольного старта определил окончательный список спортсменов, которые выступят на девятом этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи, сообщил РИА Новости начальник команды Артем Петраков.
Заключительный этап Кубка мира будет проходить
«Сегодня состоялась контрольная тренировка, по итогам которой в состав мужской команды на этап Кубка мира отобрался Александр Стёпичев, — сказал по телефону Петраков. — Он выиграл конкуренцию у Степана Федорова и Даниила Лебедева. Таким образом, в Сочи выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Максим Аравин, Александр Горбацевич и Стёпичев».
«У женщин отбор прошли Виктория Демченко и Екатерина Катникова, опередившие Олесю Михайленко, — добавил собеседник. — И в Сочи выступят Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Демченко и Катникова. В соревнованиях двоек лучшим стал экипаж Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, выигравший соперничество у Андрея Богданова/Андрея Медведева и Станислава Мальцева/Дмитрия Халилова. Также в Сочи выступят Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов».