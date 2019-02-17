Отстраненные от Олимпиады россияне вернулись и рвут всех. Этот сезон будет лучшим в нашей истории

Русских скелетонистов в этом сезоне не остановить. Им не помешал даже переезд в Северную Америку — два золота из двух на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Это вам не биатлонисты.

У мужчин победу одержал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. Его результат по сумме двух попыток — 1.47,19. Вторым стал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.47,33), бронза у корейца Юн Сун Бина (1.47,44). Никита Трегубов стал четвертым (1.47,75), Владислав Марченков — 14-м (1.49,19).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt8zQT8nx4j/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt8zQT8nx4j/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Sungbin Yun of Korea is just behind him in overall score. And he is the third today. Between them finishes Martin Dukurs of Latvia. #wintersport #winterfans #skeletonsport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bobskesan/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> bobskesan</a> (@bobskesan) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-16T16:51:17+00:00">16 Фев 2019 в 8:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный итог гонки — 33-летний Третьяков вспорхнул на первое место в общем зачете Кубка мира за два старта до конца сезона. Престижнейший трофей Саша уже однажды брал — это случилось ровно десять лет назад. Однако с тех пор он не попадал даже в тройку. Лучшего момента для повторения успеха и не придумаешь.

«Я доволен первым местом, конечно, но, к сожалению, во второй попытке я совершил грубую ошибку, которая оставила неприятный осадок, хорошо, что мне хватило запаса, чтобы остаться первым», — цитирует Третьякова ТАСС.

Кубок мира завершится через неделю в канадском Калгари. Там пройдут сразу две гонки. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в немецком Кенигзее.

«Двухнедельный перерыв между этапами пришелся как нельзя кстати, я сумел хорошо отдохнуть, а потом потренироваться, сейчас у меня главная задача — подвести себя к чемпионату мира в Уистлере, да и в Калгари нужно достойно выступить, где будет два этапа подряд. Это очень сложно и интересно. Я люблю трассу в Калгари, там я первый раз стал призером этапа Кубка мира», — добавил Третьяков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsPuLnZnE6r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsPuLnZnE6r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/forest.85/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Александр Третьяков</a> (@forest.85) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-05T08:09:44+00:00">5 Янв 2019 в 12:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид. Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.47,19

2. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1.47,33

3. Юн Сун Бин (Корея) — 1.47,44

4. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,75

5. Аксель Юнгк (Германия) — 1.47,83

6. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.48,06…

14. Владислав Марченков (Россия) — 1.49,19.

Днем ранее Россия взяла золото и в женской гонке. Здесь уверенно всех сделали бронзовая медалистка Игр-2014 Елена Никита и вице-чемпионка Пхенчхана-2018 немка Жаклин Леллинг. Девушки показали одинаковое время вплоть до сотых. Да, такое бывает, но достаточно редко. Результат спортсменок — 1.50,59. Третье место заняла американка Кендалл Уэзенберг (+0,51). Россиянка Юлия Канакина стала седьмой (+0,89), Рената Хузина заняла восьмую позицию (+1,21).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt6Rg5IBIHs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt6Rg5IBIHs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt6Rg5IBIHs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?? Сегодня удача улыбнулась мне !✨ А я ей ?!) . #skeletonsport ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nikitina1992/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> nikitina1992</a> (@nikitina1992) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-15T17:17:58+00:00">15 Фев 2019 в 9:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Женщины

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.50,59

1. Елена Никитина (Россия) — 1.50,59

3. Кендалл Уэзенберг (США) — 1.51,10

4. Мирела Ранева (Канада) — 1.51,19

5. София Грибель (Германия) — 1.51,30…

7. Юлия Канакина (Россия) — 1.51,48

8. Рената Хузина (Россия) — 1.51,80.

Теперь 26-летняя Никитина уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. В этом сезоне она показывает уникальную стабильность. Самое время вадовцам начать искать новый секретный русский допинг.

Сигулда (Латвия) — 1 место

Винтерберг (Германия) — 4 место

Альтенберг (Германия) — 1 место

Иглс (Австрия) — 2 место

Санкт-Мориц (Швейцария) — 2 место

Лейк-Плэсид (США) — 1 место.

Кстати, Никитина никогда не завершала сезон в тройке тотала. Более того, взять медаль общего зачета ранее не удавалось ни одной россиянке. Ух, через неделю может произойти что-то действительно историческое.

Удивительно, что эти успехи происходят ровно через год после Олимпиады в Корее, куда Александра и Елену решили не приглашать. А ребята умеют отвечать на странные решения МОК.

Никитина успевает не только побеждать, но и болеть за товарищей по команде. После победы Третьякова скелетонистка пришла на церемонию награждения с российским флагом и громко пела гимн.

«Вчерашняя победа Лены Никитиной, конечно, добавила мне решимости перед стартом. Мы готовимся одинаково, и результаты говорят, что работа идет в правильном направлении. Поэтому после успеха Лены я вышел на трассу сегодня более спокойным и уверенным», — отметил Третьяков.

Интересно, удастся ли нашим рвать дальше? Тогда держите расписание оставшихся событий в скелетоне до конца сезона.