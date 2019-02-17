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14:19 (мск), источник: Sport24

Отстраненные от Олимпиады россияне вернулись и рвут всех. Этот сезон будет лучшим в нашей истории

Герои Сочи-2014 снова в огне.

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Русских скелетонистов в этом сезоне не остановить. Им не помешал даже переезд в Северную Америку — два золота из двух на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Это вам не биатлонисты.

У мужчин победу одержал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. Его результат по сумме двух попыток — 1.47,19. Вторым стал представитель Латвии Мартинс Дукурс (1.47,33), бронза у корейца Юн Сун Бина (1.47,44). Никита Трегубов стал четвертым (1.47,75), Владислав Марченков — 14-м (1.49,19).

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Главный итог гонки — 33-летний Третьяков вспорхнул на первое место в общем зачете Кубка мира за два старта до конца сезона. Престижнейший трофей Саша уже однажды брал — это случилось ровно десять лет назад. Однако с тех пор он не попадал даже в тройку. Лучшего момента для повторения успеха и не придумаешь.

«Я доволен первым местом, конечно, но, к сожалению, во второй попытке я совершил грубую ошибку, которая оставила неприятный осадок, хорошо, что мне хватило запаса, чтобы остаться первым», — цитирует Третьякова ТАСС.

Кубок мира завершится через неделю в канадском Калгари. Там пройдут сразу две гонки. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в немецком Кенигзее.

«Двухнедельный перерыв между этапами пришелся как нельзя кстати, я сумел хорошо отдохнуть, а потом потренироваться, сейчас у меня главная задача — подвести себя к чемпионату мира в Уистлере, да и в Калгари нужно достойно выступить, где будет два этапа подряд. Это очень сложно и интересно. Я люблю трассу в Калгари, там я первый раз стал призером этапа Кубка мира», — добавил Третьяков.

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Скелетон. Кубок мира. Лейк-Плэсид. Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.47,19
2. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1.47,33
3. Юн Сун Бин (Корея) — 1.47,44
4. Никита Трегубов (Россия) — 1.47,75
5. Аксель Юнгк (Германия) — 1.47,83
6. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.48,06…
14. Владислав Марченков (Россия) — 1.49,19.

Днем ранее Россия взяла золото и в женской гонке. Здесь уверенно всех сделали бронзовая медалистка Игр-2014 Елена Никита и вице-чемпионка Пхенчхана-2018 немка Жаклин Леллинг. Девушки показали одинаковое время вплоть до сотых. Да, такое бывает, но достаточно редко. Результат спортсменок — 1.50,59. Третье место заняла американка Кендалл Уэзенберг (+0,51). Россиянка Юлия Канакина стала седьмой (+0,89), Рената Хузина заняла восьмую позицию (+1,21).

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Женщины

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.50,59
1. Елена Никитина (Россия) — 1.50,59
3. Кендалл Уэзенберг (США) — 1.51,10
4. Мирела Ранева (Канада) — 1.51,19
5. София Грибель (Германия) — 1.51,30…
7. Юлия Канакина (Россия) — 1.51,48
8. Рената Хузина (Россия) — 1.51,80.

Теперь 26-летняя Никитина уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. В этом сезоне она показывает уникальную стабильность. Самое время вадовцам начать искать новый секретный русский допинг.

Сигулда (Латвия) — 1 место
Винтерберг (Германия) — 4 место
Альтенберг (Германия) — 1 место
Иглс (Австрия) — 2 место
Санкт-Мориц (Швейцария) — 2 место
Лейк-Плэсид (США) — 1 место.

Кстати, Никитина никогда не завершала сезон в тройке тотала. Более того, взять медаль общего зачета ранее не удавалось ни одной россиянке. Ух, через неделю может произойти что-то действительно историческое.

Удивительно, что эти успехи происходят ровно через год после Олимпиады в Корее, куда Александра и Елену решили не приглашать. А ребята умеют отвечать на странные решения МОК.

Никитина успевает не только побеждать, но и болеть за товарищей по команде. После победы Третьякова скелетонистка пришла на церемонию награждения с российским флагом и громко пела гимн.

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«Вчерашняя победа Лены Никитиной, конечно, добавила мне решимости перед стартом. Мы готовимся одинаково, и результаты говорят, что работа идет в правильном направлении. Поэтому после успеха Лены я вышел на трассу сегодня более спокойным и уверенным», — отметил Третьяков.

Интересно, удастся ли нашим рвать дальше? Тогда держите расписание оставшихся событий в скелетоне до конца сезона.

22 февраля. Кубок мира. Калгари (Канада). Мужчины и женщины
23 февраля. Кубок мира. Калгари (Канада). Женщины
24 февраля. Кубок мира. Калгари (Канада). Мужчины
7 марта. Чемпионат мира. Уистлер (Канада). Мужчины. 1,2 попытки
7 марта. Чемпионат мира. Уистлер (Канада). Женщины. 1,2 попытки
8 марта. Чемпионат мира. Уистлер (Канада). Мужчины. 3,4 попытки
8 марта. Чемпионат мира. Уистлер (Канада). Женщины. 3,4 попытки.

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