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12:55 (мск), источник: ТАСС

Украинские саночники не примут участие в заключительном этапе Кубка мира в Сочи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Саночники из Украины не примут участие в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Сочи с 23 по 24 февраля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

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Источник: РИА "Новости"

«На этапе Кубка мира в Сочи выступят саночники, представляющие 14 стран, — сказал Тюрин. — Срок подачи заявок истек 15 февраля. Команды Украины среди участников турнира нет. Всего получат аккредитации около 115 спортсменов и тренеров».

Как сообщил представитель ФССР, участники соревнований будут размещены в двух отелях, расположенных неподалеку от санно-бобслейной трассы.

В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории РФ. Запрет на участие в стартах и тренировочных сборах на территории РФ касался всех членов национальных команд Украины, в то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России. Однако 11 апреля вышел новый указ ведомства, в котором прямой запрет на выступления украинских спортсменов на территории России был заменен запретом на финансирование участия атлетов страны в таких турнирах за счет государственного бюджета.

Лидер женской сборной Украины по санному спорту Алена Стецкив занимает в настоящее время 22-е место в общем зачете Кубка мира. В текущем сезоне она выступала на всех этапах, наилучшим результатом для нее стало 11-е место в австрийском Иглсе. Саночники из Украины Андрей Мандзий и Антон Дукач (30-е и 31-е места в общем зачете Кубка мира соответственно) также в этом сезоне не пропустили до Сочи ни одного этапа Кубка мира.

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