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19:01 (мск), источник: ТАСС

CAS пока не получал апелляцию от бобслеиста Воеводы на решение IBSF о его дисквалификации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от бобслеиста Алексея Воеводы на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать его на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Об этом сотрудник отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Воевода был дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года). На подачу апелляции отводится 21 день после вынесения решения. Срок подачи апелляции истек 14 февраля.

«До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Алексея Воеводы», — заметила Хогг.

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших на Играх-2014, — Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Все четверо уже подали апелляции в CAS.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Зубкова, Воеводу, Касьянова, Пушкарева и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. На Олимпиаде в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. После Олимпиады-2014 Зубков и Воевода завершили выступления.

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