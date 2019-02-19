Вход на соревнования саночников на этапе КМ в Сочи будет бесплатным

Источник: РИА "Новости"

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши соревнования посетило максимальное количество людей, — сказала Веланская. — Поэтому было принято решение о том, чтобы вход на санно-бобслейный комплекс был бесплатным для зрителей, которым необходимо будет иметь с собой только документ, удостоверяющий личность.

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Также для удобства болельщиков в субботу и воскресенье будут организованы бесплатные автобусы, которые будут отправляться от Красной Поляны каждые полчаса.

После окончания соревнований зрители на этих же автобусах смогут вернуться обратно".