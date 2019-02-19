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12:01 (мск), источник: ТАСС

Вход на соревнования саночников на этапе КМ в Сочи будет бесплатным

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Поклонники санного спорта, желающие посетить этап Кубка мира в Сочи с 23 по 24 февраля, смогут пройти на эти соревнования бесплатно. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши соревнования посетило максимальное количество людей, — сказала Веланская. — Поэтому было принято решение о том, чтобы вход на санно-бобслейный комплекс был бесплатным для зрителей, которым необходимо будет иметь с собой только документ, удостоверяющий личность.

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Также для удобства болельщиков в субботу и воскресенье будут организованы бесплатные автобусы, которые будут отправляться от Красной Поляны каждые полчаса.

После окончания соревнований зрители на этих же автобусах смогут вернуться обратно".

Последний раз этап Кубка мира по санному спорту проводился в Сочи в 2016 году.

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