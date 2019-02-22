Виктория Демченко победила в общем зачете Кубка наций
СОЧИ, 22 фев — РИА Новости. Российская саночница Виктория Демченко заняла первое место в общем зачете Кубка наций, заключительный этап которого завершился в Сочи.
СОЧИ, 22 фев — РИА Новости. Российская саночница Виктория Демченко заняла первое место в общем зачете Кубка наций, заключительный этап которого завершился в Сочи.
Демченко по итогам девяти стартов набрала 540 очков, второй и третьей стали другие представительницы России Екатерина Катникова (486) и Екатерина Батурина (476).
В общем зачете Кубка наций в двойках лучшими стали россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (400 очков), южнокорейский дуэт Пак Чжин Ен и Кан Дон Гю (397) — второй, замкнули тройку лучших украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий (358).
В мужских одиночных санях россиянин Степан Федоров (408) занял второе место, уступив лишь австрийцу Нико Гляйршеру (493), другой представитель Австрии Армин Фраушер (396) стал третьим.