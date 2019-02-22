Виктория Демченко победила в общем зачете Кубка наций

Источник: РИА "Новости"

Демченко по итогам девяти стартов набрала 540 очков, второй и третьей стали другие представительницы России Екатерина Катникова (486) и Екатерина Батурина (476).

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В общем зачете Кубка наций в двойках лучшими стали россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (400 очков), южнокорейский дуэт Пак Чжин Ен и Кан Дон Гю (397) — второй, замкнули тройку лучших украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий (358).