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12:35 (мск), источник: Р-Спорт

Виктория Демченко победила в общем зачете Кубка наций

СОЧИ, 22 фев — РИА Новости. Российская саночница Виктория Демченко заняла первое место в общем зачете Кубка наций, заключительный этап которого завершился в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Демченко по итогам девяти стартов набрала 540 очков, второй и третьей стали другие представительницы России Екатерина Катникова (486) и Екатерина Батурина (476).

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В общем зачете Кубка наций в двойках лучшими стали россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (400 очков), южнокорейский дуэт Пак Чжин Ен и Кан Дон Гю (397) — второй, замкнули тройку лучших украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий (358).

В мужских одиночных санях россиянин Степан Федоров (408) занял второе место, уступив лишь австрийцу Нико Гляйршеру (493), другой представитель Австрии Армин Фраушер (396) стал третьим.

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