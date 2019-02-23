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10:18 (мск), источник: ТАСС

Российский скелетонист Третьяков стал первым на этапе Кубка мира в Канаде

ТАСС, 23 февраля. Российский скелетонист Александр Третьяков занял первое место на этапе Кубка мира, который проходит в Калгари (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен по итогам двух попыток показал результат 1 минута 51,35 секунды. Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (отставание 0,13 секунды), третьим стал латвиец Мартинс Дукурс (+0,16). Россиянин Никита Трегубов занял пятое место (+1,03), Владислав Марченков финишировал 17-м (+2,35).

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В общем зачете Кубка мира Третьяков закрепился на первой строчке, набрав 1494 очка. Вторым идет Юн Сун Бин (1445). Замыкает тройку Трегубов (1345), Марченков — 16-й (645).

Ранее свои соревнования завершили женщины. Россиянка Елена Никитина финишировала четвертой, показав результат 1 минута 55,28 секунды. Победительницей стала канадка Мирела Ранева, второе место заняла немка Тина Херманн (+0,46), третье — еще одна представительница Канады Элизабет Майер (+0,68). Россиянки Рената Хузина (+1,96) и Юлия Канакина (+2,24) расположились на 12-й и 14-й строчках соответственно.

В общем зачете Кубка мира Никитина лидирует, набрав 1479 очков. Херманн идет второй, имея в своем активе 1372 балла. На третьем месте расположилась немка Жаклин Лёллинг (1244), не принимавшая участия в гонке. Канакина занимает седьмую строчку (976), Хузина — 11-ю (888).

Этот этап стал предпоследним в сезоне. Его заезды были перенесены в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в немецком Кёнигзее. 23 и 24 февраля на этой же трассе пройдут заключительные гонки сезона, а также определятся победители общего зачета Кубка мира.

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