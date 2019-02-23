Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира в Калгари
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Елена Никитина заняла четвертое место в первом старте в рамках заключительного этапа Кубка мира по скелетону в Калгари (Канада).
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Елена Никитина заняла четвертое место в первом старте в рамках заключительного этапа Кубка мира по скелетону в Калгари (Канада).
В пятницу Никитина уступила 0,76 секунды победительнице соревнований Миреле Рахневой из Канады, которая по сумме двух попыток показала время 1 минута 54,52 секунды. Второе место заняла немка Тина Херман (+0,46), третье — канадка Элизабет Майер (+0,68).
Еще две россиянки Рената Хузина (+1,96) и Юлия Канакина (+2,24) стали 12-й и 14-й соответственно.
В общем зачете Кубка мира Никитина занимает первое место, имея в активе 1479 очков и на 107 баллов опережая ближайшую преследовательницу — Херман.
В субботу у скелетонисток пройдет второй личный старт в рамках этапа Кубка мира, который станет последним в текущем розыгрыше турнира.