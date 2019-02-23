Денисьев и Антонов победили на этапе Кубка мира в Сочи
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли соревнования в двухместных санях на заключительном этапе Кубка мира в Сочи.
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли соревнования в двухместных санях на заключительном этапе Кубка мира в Сочи.
По сумме двух попыток Денисьев и Антонов показали результат 1 минута 39,814 секунды. Второе место заняли немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен (отставание — 0,053). Тройку замкнули россияне Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (+0,193).
Еще один российский дуэт Владислав Южаков/Юрий Прохоров (+0,196) стал четвертым.