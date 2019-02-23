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13:19 (мск), источник: Р-Спорт

Денисьев и Антонов победили на этапе Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли соревнования в двухместных санях на заключительном этапе Кубка мира в Сочи.

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По сумме двух попыток Денисьев и Антонов показали результат 1 минута 39,814 секунды. Второе место заняли немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен (отставание — 0,053). Тройку замкнули россияне Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (+0,193).

Еще один российский дуэт Владислав Южаков/Юрий Прохоров (+0,196) стал четвертым.

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