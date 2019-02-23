Денисьев: Приятно первыми в истории страны выиграть этап КМ

«Наша победа на этапе Кубка мира — первая в стране, никто раньше в двойках не побеждал, — сказал Денисьев журналистам. — Приятно войти в историю, хотя это не золото на чемпионате Европы или мира. Будем стараться продолжать историю дальше, завтра в спринте. Первую свою медаль мы завоевали четыре года назад (на этапе Кубка мира) в (немецком) Оберхофе, и я ее посвятил сыну Максиму. А сейчас золото посвящу дочке Марике, которая родилась 29 августа прошлого года».