Эггерт и Бенеккен выиграли зачет Кубка мира в двойках

Эггерт и Бенеккен стали вторыми на заключительном этапе Кубка мира в Сочи. На счету немецкого дуэта 980 очков, вторыми идут австрийцы Томас Стой и Лоренц Коллер (762), замыкают тройку Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия, 744).