Эггерт и Бенеккен выиграли зачет Кубка мира в двойках
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен гарантировали себе первое место в зачете Кубка мира в соревнованиях двоек по итогам сезона.
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенеккен гарантировали себе первое место в зачете Кубка мира в соревнованиях двоек по итогам сезона.
Эггерт и Бенеккен стали вторыми на заключительном этапе Кубка мира в Сочи. На счету немецкого дуэта 980 очков, вторыми идут австрийцы Томас Стой и Лоренц Коллер (762), замыкают тройку Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (Германия, 744).
Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров (523) — пятые.