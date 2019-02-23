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8Медведева одержала победу на Кубке России
9Роналду вернулся в Мадрид и проиграл
17:35 (мск), источник: Р-Спорт

Демченко стала второй на последнем этапе Кубка мира-2018/19 в Сочи

СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Демченко заняла второе место на заключительном этапе Кубка мира-2018/19 по санному спорту в Сочи.

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Источник: Р-Спорт

Победу по сумме двух попыток одержала четырехкратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер с результатом 1 минута 40,374 секунды. Демченко уступила победительнице 0,153 секунды. Замкнула тройку лучших немка Даяна Айтбергер (+0,329).

Гайзенбергер гарантировала себе победу в общем зачете Кубка мира, у нее в активе 982 очка. На втором месте располагается ее соотечественница Юлия Таубитц (761), на третьем — американка Саммер Бритчер (595). Лучшей из россиянок идет Татьяна Иванова, занимающая четвертое место (558).

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