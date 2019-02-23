Демченко стала второй на последнем этапе Кубка мира-2018/19 в Сочи
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Демченко заняла второе место на заключительном этапе Кубка мира-2018/19 по санному спорту в Сочи.
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Демченко заняла второе место на заключительном этапе Кубка мира-2018/19 по санному спорту в Сочи.
Победу по сумме двух попыток одержала четырехкратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер с результатом 1 минута 40,374 секунды. Демченко уступила победительнице 0,153 секунды. Замкнула тройку лучших немка Даяна Айтбергер (+0,329).
Гайзенбергер гарантировала себе победу в общем зачете Кубка мира, у нее в активе 982 очка. На втором месте располагается ее соотечественница Юлия Таубитц (761), на третьем — американка Саммер Бритчер (595). Лучшей из россиянок идет Татьяна Иванова, занимающая четвертое место (558).