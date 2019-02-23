Демченко стала второй на последнем этапе Кубка мира-2018/19 в Сочи

Гайзенбергер гарантировала себе победу в общем зачете Кубка мира, у нее в активе 982 очка. На втором месте располагается ее соотечественница Юлия Таубитц (761), на третьем — американка Саммер Бритчер (595). Лучшей из россиянок идет Татьяна Иванова, занимающая четвертое место (558).