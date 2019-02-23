Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик1
Эйбар0
Хоккей. НХЛ
01:00
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
01:30
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
23.02
Фрозиноне2
Рома3
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
23.02
Амьен1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
23.02
Генгам1
Анже0
Хоккей. НХЛ
04:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
23.02
Баффало Сэйбрз5
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
23.02
Нью-Йорк Рейнджерс5
Нью-Джерси Дэвилз2
Футбол. Зарубежный
23.02
Лестер1
Кристал Пэлас4
Футбол. Зарубежный
23.02
Фортуна Д2
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
23.02
Алавес0
Сельта0
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
23.02
ПСЖ3
Ним0
Футбол. Зарубежный
23.02
Севилья2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
23.02
Борнмут1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
23.02
Ньюкасл Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
23.02
Бавария1
Герта0
Футбол. Зарубежный
23.02
Боруссия М0
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
23.02
Фрайбург5
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
23.02
Майнц3
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
23.02
Торино2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
23.02
Бернли2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
23.02
Хетафе2
Райо Вальекано1
Все события
Фоторепортажи
14Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
23 февраля, источник: Sport24

Не взяли на Олимпиаду, тогда выиграю Кубок мира! Елена Никитина сотворила историю

Это первый Большой хрустальный глобус русских скелетонисток.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Перед сдвоенным этапом Кубка мира в Калгари Елена Никитина уверенно лидировала в общем зачете, выигрывая у немки Жаклин Леллинг 43 очка.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Судьба Большого хрустального глобуса должна была решиться в Канаде, однако немка в провинцию Альберта просто не приехала. Россиянке оставалось всего лишь не провалиться на некогда олимпийской трассе, у нее имелся запас в 125 пунктов.

В первый день соревнований Елена показала четвертый результат, допустив несколько ошибок при прохождении нижней части трассы.

Преимущество в тотале уменьшилось до 107 баллов. Но и этого должно было хватить для победы. По сути, россиянка могла ехать в лайт-режиме. Но все-таки завершить триумфальный сезон победой было бы очень красиво.

Во время загрузки произошла ошибка.

И Никитина в сегодняшнем первом спуске шла очень хорошо. Феноменальный разгон, высочайшая скорость. Она бы без вопросов выиграла попытку с отрывом, но вновь ошибка на нижней части трассы. В итоге — шестое место (+0,40).

А выиграла стартовую попытку хозяйка трассы Элизабет Майер. Второе время показала вчерашняя победительница, еще одна канадка Мирела Рахнева (+0,10). Промежуточную третью строчку занимала Юлия Канакина (+0,11), которой удалось провести необходимую работу над ошибками после неудач накануне. На пятой строчке расположилась Рената Хузина (+0,36).

Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй попытке Никитина наошибалась изрядно. Да, по сути, она в точности повторила первую. Волнение из-за возможности завоевать Кубок мира было чрезмерным. Однако после своего заезда россиянка обеспечила себе минимум седьмое место, что гарантировало ей Большой хрустальный глобус. В итоге Елена стала пятой (+0,56), обе россиянки проехали вторую попытку еще хуже.

Рената Кузина могла обновить свой лучший результат в сезоне (восьмое место), но лишь повторила его (+0,78). Канакина первую часть дистанции держалась лидером, но также допустила ошибки в кольце и опустилась на шестое место (+0,62). Лучший прокат во второй попытке удался немке Тине Херманн, которая после первого спуска была всего лишь четвертой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Елена Никитина стала первой россиянкой в истории, которой удалось завоевать Кубок мира. Да, Никитиной не удалось полностью реализовать себя в Канаде, но мало кто ожидал в начале сезона, что Большой хрустальный глобус достанется русской девушке. Теперь в календаря остался всего лишь один старт — чемпионат мира в Уистлере. Почему бы там не подтвердить звание сильнейшей скелетонистки планеты?!

 Самая горячая журналистка КХЛ назвала свой оргазм причиной победы «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом»
Украинский футболист поиздевался над бывшей девушкой и ее новым возлюбленным
Месси — бог. Забил «Севилье» три, первый — просто космос
«Спартак» проиграл. Такой клуб проблем «Краснодару» не создаст
Одно из самых бестолковых трансферных окон в РПЛ
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Боец из России доставлен в больницу после поединка в UFC
«Врежу от души»: Харитонов хочет показать Тактарову боль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь