Не взяли на Олимпиаду, тогда выиграю Кубок мира! Елена Никитина сотворила историю
Это первый Большой хрустальный глобус русских скелетонисток.
Это первый Большой хрустальный глобус русских скелетонисток.
Перед сдвоенным этапом Кубка мира в Калгари Елена Никитина уверенно лидировала в общем зачете, выигрывая у немки Жаклин Леллинг 43 очка.
Судьба Большого хрустального глобуса должна была решиться в Канаде, однако немка в провинцию Альберта просто не приехала. Россиянке оставалось всего лишь не провалиться на некогда олимпийской трассе, у нее имелся запас в 125 пунктов.
В первый день соревнований Елена показала четвертый результат, допустив несколько ошибок при прохождении нижней части трассы.
Преимущество в тотале уменьшилось до 107 баллов. Но и этого должно было хватить для победы. По сути, россиянка могла ехать в
И Никитина в сегодняшнем первом спуске шла очень хорошо. Феноменальный разгон, высочайшая скорость. Она бы без вопросов выиграла попытку с отрывом, но вновь ошибка на нижней части трассы. В итоге — шестое место (+0,40).
А выиграла стартовую попытку хозяйка трассы Элизабет Майер. Второе время показала вчерашняя победительница, еще одна канадка Мирела Рахнева (+0,10). Промежуточную третью строчку занимала Юлия Канакина (+0,11), которой удалось провести необходимую работу над ошибками после неудач накануне. На пятой строчке расположилась Рената Хузина (+0,36).
Во второй попытке Никитина наошибалась изрядно. Да, по сути, она в точности повторила первую. Волнение
Рената Кузина могла обновить свой лучший результат в сезоне (восьмое место), но лишь повторила его (+0,78). Канакина первую часть дистанции держалась лидером, но также допустила ошибки в кольце и опустилась на шестое место (+0,62). Лучший прокат во второй попытке удался немке Тине Херманн, которая после первого спуска была всего лишь четвертой.
Елена Никитина стала первой россиянкой в истории, которой удалось завоевать Кубок мира. Да, Никитиной не удалось полностью реализовать себя в Канаде, но мало кто ожидал в начале сезона, что Большой хрустальный глобус достанется русской девушке. Теперь в календаря остался всего лишь один старт — чемпионат мира в Уистлере. Почему бы там не подтвердить звание сильнейшей скелетонистки планеты?!